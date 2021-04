Dybala vs Cristiano Ronaldo: a batalha pelos 100 gols na Juventus

Os dois artilheiros estão perto da marca e travaram uma competição entre si para ver quem vai chegar lá primeiro

Companheiros de Juventus, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo travam uma batalha pessoal de quem vai chegar primeiro aos 100 gols pela Velha Senhora. Os dois estão próximos de atingir a marca, mas estão demorando mais do que gostariam.

Dybala esteve lesionado por parte da temporada, enquanto Ronaldo esteve ausente por Covid-19 e, mais recentemente, por um breve problema na coxa. No entanto, os dois estão muito perto de marcar o 100º gol pela Juve, algo que estão disputando entre si, como revelou o argentino.

"Ronaldo e eu estamos nos desafiando para alcançar 100 gols com a Juventus. Eu preciso de apenas um, enquanto ele ainda precisa de três", disse Dybala ao streamer Ibai na Twitch. "Ele sempre quer ganhar, mesmo nos treinos, e se perder, fica difícil de lidar por alguns minutos".

Há apenas um gol da meta, o argentino enfrentou uma série de problemas para jogar nesta temporada. Ausente por algum tempo devido uma lesão, Dybala tem uma forte disputa por uma vaga no time titular, que faz com que ele não atue os 90 minutos em grande parte dos jogos.

Desde que voltou a atuar em 7 de abril, o argentino marcou apenas um gol, diante do Napoli, enquanto vive uma incerteza sobre o seu futuro. Com o contrato para acabar em 2022, o atacante ainda não tem um acerto para renovação com a Velha Senhora.

Também no duelo contra o Napoli, Cristiano Ronaldo balançou as redes pela última vez. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro não conseguiu acertar a rede em suas duas últimas aparições, enquanto sofre críticas por ter se abaixado na barreira durante uma falta no jogo contra o Parma.

Se conseguir marcar os três gols que faltam, CR7 vai chegar à marca dos 100 pelo terceiro time consecutivo. Ele fez o mesmo no Manchester United e depois no Real Madrid.

E se Dybala pode estar com seus jogos contados para atingir a meta, Cristiano Ronaldo também. Apesar de ser quase impossível que Ronaldo não marque três vezes em pouco mais de 12 meses, ele também não acertou uma renovação com a Juve para o seu contrato que se encerra em junho de 2022.

Nesta temporada restam mais sete jogos para a Juventus, sendo seis pelo Campeonato Italiano e um pela Copa da Itália, depois da eliminação na Liga dos Campeões. O objetivo do time de Andrea Pirlo é estar entre os quatro primeiros, garantindo uma vaga para competições da Europa, com a Inter sendo forte candidata a interromper a série de conquistas de Scudettos para a Velha Senhora.