Dybala sai revoltado ao ser substituído; meia só tem 3 jogos completos pela Argentina

Meia da Juventus é constantemente sacado por seus comandantes na seleção, como ocorreu neste sábado, contra o Chile.

Um dos destaques da e autor do segundo gol da seleção contra o , Paulo Dybala perdeu a cabeça ao ser sacado de campo na disputa do terceiro lugar da . O jogador da deu lugar a Di Maria e foi para o banco de reservas esbravejando contra o técnico Lionel Scaloni.

Quer ver mais jogos ao vivo que em qualquer outro lugar? Teste o DAZN de graça por um mês

A irritação não é por acaso. Dybala fez, neste sábado, seu 24º jogo pela seleção principal da Argentina. Desde 2016, quando estreou, a jovem promessa só teve de completar três jogos com os 90 minutos em campo – em todos os outros, ou saiu do banco ou foi sacado ao longo da partida.

Mais artigos abaixo

Os números do site zerozero.pt mostram que Dybala, em geral, é sacado na Argentina no começo do segundo tempo, como ocorreu na Arena . Em cinco oportunidades, como foi no duelo com o que eliminou a seleção da disputa pelo título, ele teve menos 15 minutos em campo.

Dybala, é bom lembrar, ficou marcado pela declaração que deu em 2017: “É difícil jogar com ele [Messi] porque jogamos na mesma posição, mas, em qualquer caso, tenho que me adaptar a ele e tenho de fazê-lo se sentir confortável”, disse o atacante, que depois virou piada pelo inusitado.

Neste sábado, ele vibrou muito ao marcar o segundo gol da Argentina em um começo avassalador da equipe. Minutos depois, ele ainda teve a chance de fazer um segundo, mas errou a finalização de frente para Arias.