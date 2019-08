Dybala pede R$ 1,6 milhão por semana para fechar com o Manchester United

Man United e Juventus podem fazer uma troca entre Dybala e Lukaku, que é pretendido por Sarri para ser o centroavante da equipe italiana

De acordo com o Daily Mail, o argentino Paulo Dybala pode estar a caminho do . A principal questão para o fechamento do contrato está na pedida salarial do argentino. Ele quer 350 mil libras por semana (cerca de R$ 1,6 milhão semanais).

Isso faria do argentino o segundo jogador mais bem pago da Premier League, junto com o alemão Mesut Özil, do . O atleta que recebe a maior quantia semanal na é o chileno Alexis Sánchez, também do Manchester United. Ele receberia mais do que jogadores como Paul Pogba, Kevin de Bruyne, Mohamed Salah e Sergio Aguero.

O valor é considerado mais alto do que o time inglês pretendia pela estrela argentina. Ele quer aumentar cerca de 30% o seu ganho semanal e esse parece o maior desafio para que se concretize uma das mais faladas possíveis transferências dessa janela europeia.