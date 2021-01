Dybala, Chiesa e Juventus respondem na hora certa e acabam com invencibilidade do Milan

Com gols de Chiesa e McKennie, a Velha Senhora bate o Milan no clássico italiano e derruba invencibilidade de 27 jogos na Serie A

Caiu o último invicto da . Com a derrota para a por 3x1 nesta quarta (6), o viu quebrada sua impressionante sequência de 27 partidas sem perder no Campeonato Italiano. O último resultado negativo havia sido contra o , quase um ano atrás.

Em uma das raras partidas da Juventus sem gols de Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa (duas vezes) e Weston McKennie marcaram para a Velha Senhora. Davide Calabria descontou para os donos da casa.

Após um primeiro tempo equilibrado, a Juve deslanchou na segunda etapa, com ótima participação do argentino Paulo Dybala e de Chiesa. O Milan até finalizou mais, mas teve dificuldades para vencer o polonês Szczesny, que fez partida muito segura.

Apesar do fim da sequência, o Milan dá continuidade a outra marca interessante; já são 36 partidas seguidas balançando as redes pelo menos uma vez, a terceira maior da história da competição, que já viu a Juve marcar em 43 e 44 jogos seguidos em 2014 e 2017. O número vem mesmo com a ausência de Zlatan Ibrahimovic, principal artilheiro do Milan na competição, que está lesionado desde o final de novembro.

Ao entrar em campo aos 35 do segundo tempo, o jovem Daniel Maldini fez sua quarta partida pelo Milan na temporada da Serie A, e completou o jogo de número 1000 da família Maldini pelo clube italiano. Seu pai, Paolo Maldini, e avô Cesare Maldini disputaram outros 647 e 347 partidas pelo time, onde são tidos como lendas.

1000 - Thanks to Daniel Maldini’s match against Juventus tonight, the #Maldini’s dynasty has now played 1000 games with #Milan in #SerieA (647 Paolo, 347 Cesare and 6 Daniel). DNA.#MilanJuve pic.twitter.com/QfeoQgxrir — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2021

Mesmo com o revés, o Milan segue na liderança da Serie A, com 37 pontos conquistados em 16 rodadas. A de Lukaku e Lautaro perdeu uma ótima chance de ultrapassar o Rossoneri, com a improvável derrota por 2x1 para a , também nesta quarta (6).

Na sequência da temporada o Milan encara duas vezes os conterrâneos da Juve, o . A primeira partida é válida pelo italiano, onde os rivais brigam contra o rebaixamento, enquanto a segunda será pelas oitavas da Copa da . A Juve pega o , e então o Genoa pela .