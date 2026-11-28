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City Football Group? BlueCo? Red Bull? O modelo multiclubes no futebol já não é exclusividade dos grandes grupos internacionais. O Estrella Football Group, grupo com presença internacional que adquiriu a Pro Patria e a colocou ao lado do Cascais e do Carvoeiro United em Portugal, propõe uma abordagem diferente: um modelo horizontal, no qual os clubes do grupo estão no mesmo patamar e compartilham conhecimento, tecnologia e talentos.

Quem explicou a ideia que o grupo está levando à Itália e o projeto por trás da compra da Pro Patria foi, em entrevista exclusiva ao Calciomercato, David Dwinger, cofundador e presidente do Estrella Football Group. Jovens, talento, tecnologia, infraestrutura e, acima de tudo, ambição: esses são os pilares do investimento, no qual o resultado esportivo deve ser consequência de um processo estruturado.

Conte um pouco sobre sua trajetória no esporte e como surgiu o Estrella Football Group. Qual era a ideia original do projeto e que tipo de grupo de clubes vocês querem construir?

"Cresci em uma família ligada ao esporte: muitos familiares meus foram atletas, alguns olímpicos, e meus filhos também jogam futebol. Pessoalmente, o talento me atrai muito, em todas as suas formas. Gosto de pessoas talentosas e de estar cercado por elas, porque acredito que podem gerar valor. Para dar um exemplo, gosto de ter por perto pessoas como Cecilia Vagnoni, a melhor jogadora de hóquei do mundo, que hoje trabalha conosco".

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O que convenceu vocês a investir na Pro Patria? O que viram nesse clube?



"Analisamos muitos clubes e continuamos procurando outros. Queremos ampliar bastante nosso portfólio. Temos uma ferramenta com 50 critérios de avaliação: a região, as possibilidades de crescimento, a história e muitos outros aspectos. A Pro Patria tem uma história importante e pode contar com pessoas como nosso sócio Luca Bassi e Walter Sabatini, que poderia nos ajudar a crescer do ponto de vista esportivo.



Vimos um bom potencial, que poderia se transformar em algo importante. Concluímos que, depois de uma temporada difícil, aquele era o momento certo para agir e investir.

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E quais são os sonhos de vocês e as principais prioridades para o crescimento da Pro Patria?



"O objetivo, ou melhor, o sonho, obviamente, é voltar à Serie A e, quem sabe, chegar a competir com Milan e Juventus (risos). Hoje, o acesso à Serie C é uma prioridade, mas não deve ser visto como um objetivo em si: precisa ser o resultado do nosso trabalho.



Mas, claro, temos de ser realistas e sustentáveis. Precisamos garantir que nossos clubes não enfrentem problemas e agir com muita inteligência. Temos de construir uma marca e levar os torcedores de volta ao estádio. Fazer com que se apaixonem é fácil, mas precisamos mantê-los por perto mesmo quando as coisas não vão bem."



Hoje, o Estrella possui clubes na Itália e no exterior, entre eles Pro Patria, Cascais e Carvoeiro. Ao comprar um clube, vocês também procuram características e oportunidades específicas para os jovens?



"Sou pai e, por isso, tenho muito interesse no futebol de base. Acredito que seja o caminho mais sustentável possível. Desde o ano passado, com o rebaixamento, muitos jogadores foram embora. Nossa ambição é levar o maior número possível de jovens ao time.



Precisamos ter uma ligação muito próxima entre o time principal e as categorias de base. É preciso trabalhar para reduzir a distância entre o sub-19 e o time principal. O objetivo é ter a maior taxa possível de aproveitamento desses jogadores.



Naturalmente, precisamos ser ambiciosos e atrair jovens talentos. Temos de saber oferecer um contrato a eles o mais rápido possível, para evitar que encontrem uma oportunidade em outro lugar. Nossa missão é encontrar uma forma de manter os talentos aqui e ajudá-los a dar o próximo passo".

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O modelo multiclubes costuma ser associado a grandes grupos internacionais e ao futebol de alto nível, como City Football Group, BlueCo ou Red Bull. Como essa abordagem pode funcionar nas divisões inferiores, onde os recursos financeiros, a infraestrutura e a visibilidade são muito diferentes?

"Sinceramente, damos muita atenção ao que acontece fora de campo antes mesmo do que acontece dentro dele. Nossa prioridade é ganhar visibilidade. Por isso, buscamos isso não apenas com resultados esportivos, mas também com entrevistas como esta, com as redes sociais...



Fiquei impressionado com o nível de visibilidade que o futebol amador italiano já consegue ter.



O objetivo é crescer nas redes sociais, aparecer mais, causar impacto e aumentar as receitas comerciais. Queremos ter mais torcedores, atrair talentos e conseguir competir até com clubes de outros países, como Reino Unido, Áustria e Holanda."

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Qual é sua visão do futebol italiano hoje? A Itália tem uma enorme tradição e muito talento, mas também enfrenta vários problemas estruturais. E qual é a posição do grupo na disputa entre Malagò e Galliani?

"Certamente, algo mudou em relação ao passado na Itália, independentemente do que acontecer na Federação. Para mim, não pode ser apenas uma questão de talento individual: evidentemente, algo já não funciona como antes, e é preciso dar mais um passo à frente.



É preciso correr riscos, mas acredito que o caminho passa pelos jovens. Muitos deles escolhem jogar no exterior. A pergunta que a Itália deve se fazer é: por que nossos talentos decidem ir embora? Há tantos bons clubes na Itália, inclusive na Serie B. Não acho que tenha deixado de existir talento no país de vocês, pelo contrário, mas acredito que ele se perca pelo caminho".

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Ainda sobre os jovens, como é difícil desenvolver jogadores em um ambiente amador ou semiprofissional? E como competir com as categorias de base dos clubes maiores?

"Talvez não hoje, mas queremos chegar a competir com as categorias de base dos grandes clubes. Há muitos jovens que podem crescer aqui e, quem sabe, alcançar um nível importante. Precisamos ter ambição nesse sentido.



Quero que as pessoas digam: "Meu filho precisa ir para lá, porque é o lugar onde ele terá mais chances de se tornar jogador profissional". Se conseguirmos construir esse tipo de ambiente, teremos alcançado um resultado importante.



Se você está realmente comprometido com o desenvolvimento dos jovens e consegue explicar bem o projeto a eles, as pessoas entenderão que esse é o melhor caminho. Estou convencido de que nenhum outro clube fará o que queremos fazer".

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Na Itália, os grandes clubes passaram a ter segundos times na Serie C, e projetos como o Milan Futuro chegaram até à Serie D. Como vocês avaliam esse modelo?

"Sinceramente, depende do lugar. Com nosso primeiro clube, o Cascais, escolhemos criar e manter um segundo time. E, se ele acabar jogando em uma divisão inferior pelos resultados em campo, não há problema. O modelo é 100% correto. O fato de o Milan Futuro poder estar na Serie D é apenas uma anomalia.



Repito: todos precisamos tentar manter o talento em nosso sistema. E não devemos olhar para os jovens apenas por uma perspectiva comercial. Por isso, os segundos times podem ser uma opção válida. Precisamos identificar os melhores garotos de 16 e 17 anos e gerar valor para eles".

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Observação e recrutamento são centrais para a filosofia do Estrella, inclusive por meio do ClubOS. Pode explicar como esse sistema funciona?

"É um software que todos os clubes deveriam usar, não apenas na área esportiva, mas também nas finanças, com os patrocinadores e em outros aspectos da gestão. Reunimos todos esses dados em um sistema e, a partir deles, podemos extrair modelos que nos ajudam e nos dão sugestões.



Buscamos sempre o chamado "efeito borboleta": o sistema permite aos usuários tomar decisões individuais e entender como elas poderiam influenciar o futuro. Por exemplo, posso precisar de um zagueiro porque estamos sofrendo gols demais. Mas, se fizer esse investimento, posso perder o jogador de 19 anos cujo desenvolvimento estou esperando. No futebol, há muitos dados que não são interpretados. Com nossa ferramenta, criamos simulações do futuro".

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Olhando para os próximos cinco anos, onde você gostaria de ver o Estrella Football Group e a Pro Patria?

"É uma pergunta complicada (risos). Do ponto de vista esportivo, acho que o objetivo pode ser chegar rapidamente à Serie B. Mas repito que isso deve ser o resultado de um processo. Também ficaria satisfeito em chegar à Serie C e permanecer lá, desde que tivéssemos lançado muitos jovens no time principal e nos tornado uma referência na formação de jogadores em toda a região".