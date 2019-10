Dúvidas sobre Lampard e Solskjaer mudam de lado antes deste Chelsea x United

Depois da goleada dos Red Devils no começo da temporada, Lampard voa com seus garotos, enquanto Solskjaer parece em queda livre

O dia 11 de agosto de 2019 marcou o primeiro jogo de Frank Lampard como treinador de um time da Premier League. Na ocasião, o viajou a Manchester para jogar contra o United em Old Trafford e as lembranças que Lampard naquele dia são as piores possíveis. Seu time foi goleado por 4 a 0 pela equipe de um antigo rival: Ole Gunnar Solskjaer. Pouco mais de dois meses depois, os dois se reencontram em situações bastante opostas.

O Chelsea recebe o nessa quarta-feira (30), às 17h05 (de Brasília), pela , a Copa da liga inglesa. Em jogo único de mata-mata, quem perder está fora do certame e dará adeus à possibilidade de levantar um caneco na temporada.

A goleada do começo da temporada colocou frente a frente um United que já vinha de alguns meses de trabalho de Solskjaer, enquanto Lampard fazia sua estreia no torneio nacional em um momento delicado do clube. Os Blues vinham do conturbado período de Maurizio Sarri e começavam a cumprir a pena imposta pela Fifa sem contratar nenhum jogador até janeiro de 2020, devido ao descumprimento de regras sobre jogadores menores de idade.

À época, Lampard vinha de um bom trabalho no , time da segunda divisão inglesa e assumiu os Blues logo em sua segunda temporada como treinador profissional. Ídolo maior e o jogador que mais vezes balançou as redes pelo Chelsea, Lampard foi uma aposta de Roman Abramovich por causa de seu trabalho com jovens jogadores que tinha desenvolvido nos Rams.

A sonora derrota para o tradicional time de Manchester deixou os torcedores com medo de Lampard não conseguir fazer o time jogar de maneira convincente. Porém, aos poucos a equipe começou a melhorar e dar sinais do trabalho do ídolo azul. Agora, os Blues vêm de sete vitórias consecutivas, enquanto o United, que prometia pelo jogo de estreia está patinando.





O time de Solskjaer acumula cinco vitórias, três empates e duas derrotas nos últimos 10 jogos. A equipe vermelha ocupa a 7ª posição na Premier League depois da vitória controversa contra o , enquanto os Blues aparecem na quarta posição.

A partida dessa quarta-feira coloca frente a frente dois técnicos que chegaram sob muita expectativa, mas que vivem momentos diferentes. Os "garotos" de Lampard estão dando a resposta desejada ao ídolo do clube, enquanto os do United parecem ainda confusos sobre o melhor estilo e forma de jogar.