A Federação Inglesa de Futebol manifestou sua reação ao novo e polêmico projeto da Fifa, encampado pelo presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino.

Enquanto a Federação Internacional de Futebol, a Fifa, busca convencer suas 211 federações-membro a adotarem essa nova estrutura comercial, que tem como objetivo impulsionar suas atividades econômicas e atrair investidores do setor privado, várias federações expressaram suas preocupações quanto à metodologia adotada e à falta de informações disponíveis.

O novo projeto da Fifa diz respeito à intenção de Infantino de vender participações da Copa do Mundo na forma de ações para investidores do setor privado, o que desencadeou diversas objeções.

Em um comunicado, a Federação Inglesa de Futebol expressou, em nota oficial, suas sérias dúvidas quanto ao processo adotado pela Federação Internacional de Futebol.

Dizia o comunicado da Federação Inglesa: "Não tínhamos qualquer conhecimento dessa proposta, e não dispomos de nenhum detalhe substancial, sobretudo no que diz respeito à sua natureza exata e às condições a ela associadas. Diante das informações limitadas de que dispomos, ficamos profundamente preocupados com a ausência dos procedimentos e da governança que permitiram que isso ocorresse, bem como com o conteúdo e os princípios que parecem estar em jogo".

E acrescentou: "Quando a proposta for anunciada em todos os seus detalhes e com total transparência, como prometeu a Federação Internacional de Futebol (Fifa), compartilharemos com vocês nossos pontos de vista e apresentaremos mais comentários".

Aumenta a pressão sobre Gianni Infantino, que já enfrenta críticas da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) e da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), que chegaram à ameaça de boicote ao Mundial.