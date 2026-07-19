O NEC está prestes a trazer Dusan Tadic de volta à Eredivisie, segundo informaram fontes confiáveis ao Voetbalzone. O atacante de 37 anos está sem contrato após sua passagem de um ano pelo Al-Wahda FC e parece que vai dar continuidade à sua carreira em Nijmegen.

O NEC está perto de fechar a contratação de Tadic, que está sem vínculo. No momento, as últimas formalidades estão sendo finalizadas. Com isso, o atacante sérvio retorna pela segunda vez à Holanda.

Anteriormente, ele jogou pelo FC Groningen, FC Twente e Ajax. No total, o canhoto disputou 295 partidas na Eredivisie. Nelas, marcou 119 gols e deu 140 assistências.

No verão passado, Tadic se transferiu do Fenerbahçe para o Al-Wahda. Seu contrato com o clube turco estava chegando ao fim e só seria renovado caso o time conquistasse o título nacional. Isso não aconteceu: o Fenerbahçe terminou em segundo lugar, bem atrás do Galatasaray.

Após duas temporadas na Turquia, ele assinou um contrato de um ano nos Emirados Árabes Unidos. Lá, marcou cinco gols e deu vinte assistências em 42 partidas oficiais.

O sérvio, agora com 37 anos, não dá sinais de parar e acrescenta mais uma temporada à sua carreira. Com o atacante, o time de Nijmegen contrata um jogador experiente para a disputa por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Anteriormente, o NEC já havia contratado Adam Tahaui, do Vitesse; Jamiro Monteiro, do PEC Zwolle; Tobias Storm, do Lyngby BK; Kaj Sierhuis, do Fortuna Sittard; e Perr Schuurs, que estava sem contrato.