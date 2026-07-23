O guarda-redes de 20 anos sofreu uma lesão muscular na coxa durante o treino de terça-feira e vai falhar os stuttgartenses pelo menos até à pausa para os compromissos das seleções, em setembro. Além do guardião, também o jogador ofensivo Justin Diehl foi afetado, com uma lesão na parte da frente da coxa. Também ele está de fora.

"Estas são definitivamente más notícias, porque já é possível dizer que Dennis e Justin não estarão disponíveis para a primeira fase da temporada", afirmou Fabian Wohlgemuth, diretor desportivo do Stuttgart, preocupado com os contratempos causados pelas lesões.

A ausência de Seimen pesa de forma particularmente importante, já que estava firmemente previsto para esta posição-chave. Depois da saída de Alexander Nübel para o Besiktas, Seimen, que na temporada passada ainda teve uma participação determinante na subida do SC Paderborn 07 à Bundesliga, deveria entrar na temporada como novo número um.

Como reage o VfB Stuttgart à ausência de Dennis Seimen?

"No que diz respeito à posição de guarda-redes, o nosso planeamento de plantel para a próxima temporada era, como se sabe, em grande parte já dado como concluído. Mesmo sem o Dennis, temos muita qualidade no nosso grupo de guarda-redes, mas teremos de discutir nos próximos dias se voltaremos a atuar no mercado de transferências", explicou ainda Wohlgemuth.

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Apesar da porta deixada publicamente entreaberta, os responsáveis do clube da Bundesliga tomaram internamente uma decisão, segundo informações da Sky Sport: para já, não será contratado nenhum substituto externo. A direção do VfB quer observar a evolução da recuperação nas próximas semanas e reavaliar depois a necessidade de transferências.

Assim, nos primeiros jogos oficiais da nova temporada, Fabian Bredlow assumirá o lugar entre os postes. A direção do clube de Stuttgart deposita total confiança no guardião para compensar, por enquanto, a ausência de Seimen devido a lesão.