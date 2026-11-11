Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A seleção feminina de basquete da Alemanha estreou nas eliminatórias do Campeonato Europeu com uma derrota dolorosa.

Desfalcada, a equipe comandada pelo técnico Olaf Lange perdeu sua primeira partida após a empolgante Copa do Mundo disputada em casa para a Hungria por 64 a 70 (33 a 41) e não conseguiu corresponder às grandes expectativas.

Passados 59 dias do quarto lugar conquistado em Berlim, Leonie Fiebich, maior pontuadora da Alemanha com 19 pontos, e suas companheiras cometeram erros demais diante de uma seleção que chegou às quartas de final da Copa do Mundo. Sobretudo no ataque, a equipe produziu pouco diante de 2.892 espectadores na Inselparkarena, em Hamburgo. Enquanto a Hungria precisou apenas de uma atuação sólida, a seleção alemã sofreu com seu baixo aproveitamento nos arremessos.

Após a estreia malsucedida contra o adversário teoricamente mais forte do grupo, a seleção alemã enfrenta a Dinamarca fora de casa no sábado. Na terça-feira, terá outro jogo como visitante, contra Portugal. Os jogos de volta do grupo de quatro equipes, do qual as duas primeiras colocadas garantem vaga no Campeonato Europeu, serão disputados em fevereiro. A fase final será realizada no próximo verão, na Bélgica, Finlândia, Lituânia e Suécia (de 16 a 27 de junho de 2027).

Publicidade Publicidade

Enquanto estrelas como as irmãs Nyara e Satou Sabally e a capitã Marie Gülich ficaram de fora por lesão, sete jogadoras que disputaram a Copa do Mundo entraram em quadra na noite de quarta-feira, incluindo todas as integrantes do quinteto titular. Ainda assim, a equipe não engrenou.

As duas seleções começaram o duelo no bairro de Wilhelmsburg, em Hamburgo, jogando de forma aberta e com foco claro no ataque. As húngaras largaram melhor. Fiebich colocou a Alemanha à frente pela primeira vez após exatos três minutos (7 a 6), mas arremessos precipitados e erros técnicos fizeram a equipe terminar o primeiro quarto oito pontos atrás (19 a 27).

Fiebich e suas companheiras brigaram sob as cestas, se atiraram na disputa pelas bolas e, com uma cesta de três pontos de Frieda Bühner ao fim de uma sequência de 9 a 0 em dois minutos, reduziram a diferença para 29 a 28. A virada, porém, não veio naquele momento. Embora alguns arremessos de longa distância tenham caído, a desvantagem no intervalo era inevitável com um aproveitamento de apenas 40% nas tentativas de dois pontos.

Publicidade

Na segunda metade, o cenário se repetiu: as húngaras não pareciam superiores a ponto de dominar a partida, mas, apesar da melhora significativa da defesa alemã, o jogo não mudou de rumo. No ataque, arremessos demais não encontraram a cesta, mesmo depois de Emily Bessoir acertar duas bolas de três seguidas e reduzir novamente a diferença para 65 a 60.