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Portugal sofreu um revés importante antes dos últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, após uma lesão de Rafael Leao. O atacante precisou deixar o campo durante a dramática vitória do Galatasaray por 4 a 3 sobre o Amedspor, no sábado, deixando o técnico Jorge Jesus com um grande problema para escalar a equipe.

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Frustração para Leao em jogo eletrizante de muitos gols

O ex-jogador do AC Milan viveu uma noite de altos e baixos enquanto o Galatasaray manteve a liderança da Super Lig. Leao começou com tudo e abriu o placar aos sete minutos, colocando os donos da casa em vantagem, mas precisou deixar o campo pouco depois do intervalo por causa de um desconforto físico. O técnico do Galatasaray, Okan Buruk, teve de fazer uma substituição aos 50 minutos: tirou o jogador da seleção portuguesa e colocou o jovem atacante Deniz Gul, que chegou recentemente ao clube turco vindo do Porto.

Embora a equipe tenha conquistado uma vitória importante, a saída antecipada de seu principal jogador para o vestiário causou preocupação imediata no clube e na seleção. Especulações na Turquia apontam que as condições do gramado do RAMS Park podem ter contribuído para a lesão sem contato, o que provocou críticas de torcedores e da imprensa local. A equipe médica fará novos exames para determinar a extensão exata da lesão, cujo momento é particularmente ruim diante da próxima data de jogos das seleções.

Leao dá notícias sobre sua condição física

Apesar do susto inicial, o atacante procurou manter o otimismo ao falar com a imprensa após o apito final. Ele se mostrou tranquilo com a situação e sugeriu que o problema talvez não seja tão grave quanto se temia inicialmente, embora tenha admitido que sua participação nos próximos compromissos da seleção ainda é incerta.

Na zona mista, o jogador demonstrou otimismo em relação à recuperação. “Nada grave. Vou fazer exames amanhã. Essas coisas fazem parte do futebol. Não há motivo para ficar decepcionado ou preocupado. O Galatasaray tem uma equipe médica muito boa, que faz um trabalho excelente. Vamos realizar meu tratamento durante o período de jogos das seleções. Depois, precisamos retomar de onde paramos. Estou tranquilo”, disse Leao no site oficial do clube.

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Pronto para brilhar pelos campeões turcos

Leao também falou sobre sua influência crescente no clube desde sua badalada transferência para Istambul. Ele agradeceu pela forma como foi recebido pelo elenco e afirmou que já está plenamente adaptado e pronto para ser decisivo pelos campeões turcos assim que recuperar a condição física após o período de reabilitação.

“Como eu disse no último jogo, contra o Konyaspor, todos me ajudaram muito desde o primeiro dia. Meus companheiros de equipe e todas as pessoas ao meu redor facilitaram minha adaptação. Posso dizer que esse processo agora está concluído. Mas estou apenas começando a ajudar a equipe. Vou continuar contribuindo com gols, assistências e ajudando o time a conquistar vitórias”, acrescentou o atacante.

Dois confrontos cruciais definirão o destino de Portugal

A aguardada campanha de Portugal promete ser emocionante à medida que a seleção se aproxima das etapas finais decisivas do calendário do torneio que disputa. A equipe se prepara para receber a Dinamarca em uma partida muito disputada na histórica cidade de Braga, onde certamente contará com o apoio da torcida para obter uma vantagem importante. Após esse confronto decisivo em casa, a seleção portuguesa viajará para enfrentar o País de Gales fora de casa no encerramento decisivo da fase de grupos da Liga das Nações.