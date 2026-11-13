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A preparação da Itália para sua última partida na fase de grupos da Liga das Nações sofreu um revés significativo. O meio-campista Davide Frattesi está oficialmente fora do confronto contra a Bélgica por causa de uma lesão. Destaque na recente vitória sobre a França, o jogador da Lazio retornará ao clube para tratamento.

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Frattesi é obrigado a deixar o elenco da seleção

A seleção italiana terá de enfrentar o confronto decisivo com a Bélgica pela Liga das Nações sem Frattesi. O meio-campista da Lazio deixou oficialmente a concentração da Itália em Coverciano após ser diagnosticado com um problema muscular que o impede de participar da viagem a Bruxelas no domingo.

Frattesi teve papel decisivo na vitória da Itália por 3 a 1 sobre a França no San Siro, na noite de quinta-feira, ao marcar um gol e ajudar sua equipe a conquistar um resultado importante.

Disputa decisiva no Grupo A1

O momento da lesão é particularmente ruim para Roberto Mancini, já que a Itália chega à última partida da fase de grupos com tudo em jogo. A seleção italiana lidera seu grupo na Liga das Nações com 10 pontos, empatada com a França, segunda colocada, e apenas um ponto à frente da Bélgica, terceira colocada, com nove, após sua atuação dominante contra os franceses. Sua posição, portanto, está longe de estar garantida.

A Itália precisa conquistar pelo menos um ponto contra a Bélgica para garantir matematicamente uma vaga nas quartas de final da competição. Mas não é só a classificação que está em jogo: uma vitória na noite de domingo confirmaria oficialmente a equipe como vencedora do Grupo A1, à frente da França.

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Destaque da Lazio encontra seu ritmo

A ausência de Frattesi será muito sentida pelo elenco, dada sua recente fase artilheira tanto pelo clube quanto pela seleção. O meio-campista vive excelente momento desde sua transferência para a Lazio no verão e já marcou quatro gols em apenas 11 partidas pela Serie A nesta temporada.

Próximas partidas BÉL Liga das Nações A 14:45 ITÁ Assistir

Seu retrospecto pela seleção também impressiona: aos 27 anos, ele marcou 10 gols em 39 jogos pela equipe principal da Itália.

Em busca do título inédito da Liga das Nações

A Itália ainda não conquistou a Liga das Nações. Seus melhores resultados foram dois terceiros lugares consecutivos, em 2021 e 2023. Na edição da temporada passada, a seleção italiana sofreu uma dolorosa eliminação nas quartas de final ao perder por 5 a 4 no placar agregado para a Alemanha, o que a deixa ainda mais determinada a chegar até o fim desta vez.