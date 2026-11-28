Lesão e motivos familiares afastam dupla
A Inglaterra terá de disputar seus próximos jogos sem duas de suas atletas mais regulares após a confirmação de que Hemp e Carter deixaram a concentração. A ponta do Manchester City sofre com o que a Federação Inglesa de Futebol descreveu como uma «lesão leve», sofrida em uma partida pelo clube, enquanto Carter deixou a seleção por motivos familiares.
As ausências são especialmente frustrantes para a técnica Wiegman, já que as duas jogadoras foram fundamentais na recente goleada da Inglaterra por 5 a 0 sobre a Grécia, em Leicester.
Lista de desfalques de Wiegman aumenta
Wiegman agiu rapidamente para reforçar suas opções defensivas e convocou Lotte Wubben-Moy, do Arsenal, que soma 19 partidas pela seleção. A defensora também integrou as seleções inglesas campeãs da Eurocopa em 2022 e 2025, embora não tenha entrado em campo em nenhum dos dois torneios.
As saídas de Hemp e Carter se somam a uma lista de lesionadas que já era extensa para a comissão técnica da Inglaterra. Wiegman também não poderá contar com Alex Greenwood, Lauren James, Niamh Charles, Lucia Kendall e Anna Moorhouse nos dois jogos contra a Ucrânia.
Novas convocadas e possíveis estreias
Com várias jogadoras experientes fora, Isobel Goodwin e Katie Cox têm a oportunidade de mostrar seu valor. As duas jovens foram convocadas na esperança de estrear pela seleção principal.
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Apesar dos contratempos, há motivos para otimismo na concentração quanto à disponibilidade de outras veteranas. Lucy Bronze está de volta e perto de alcançar uma marca histórica. Se a defensora do Chelsea atuar nos dois próximos confrontos contra a Ucrânia, chegará a 150 partidas pela seleção, prova de sua longevidade e de sua condição de uma das maiores laterais da história do futebol.
Datas dos jogos da repescagem contra a Ucrânia
A Inglaterra se prepara para o jogo de ida, marcado para terça-feira, 1º de dezembro, na Pinatar Arena, em Múrcia. A partida de volta está prevista para sábado, 5 de dezembro, em Wembley.
A Inglaterra chegou às semifinais em cada uma de suas últimas três participações na Copa do Mundo feminina. Terminou em terceiro lugar na edição de 2015, no Canadá, e em quarto na de 2019, na França. Depois, foi além na edição de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia: chegou à final e terminou como vice-campeã.