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A preparação da Inglaterra para a decisiva repescagem da Copa do Mundo feminina contra a Ucrânia sofreu um revés com a saída de duas jogadoras experientes. Lauren Hemp e Jess Carter perderão os dois jogos, obrigando Sarina Wiegman a reorganizar suas opções para a defesa e o ataque às vésperas dos confrontos.

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Lesão e motivos familiares afastam dupla

A Inglaterra terá de disputar seus próximos jogos sem duas de suas atletas mais regulares após a confirmação de que Hemp e Carter deixaram a concentração. A ponta do Manchester City sofre com o que a Federação Inglesa de Futebol descreveu como uma «lesão leve», sofrida em uma partida pelo clube, enquanto Carter deixou a seleção por motivos familiares.

As ausências são especialmente frustrantes para a técnica Wiegman, já que as duas jogadoras foram fundamentais na recente goleada da Inglaterra por 5 a 0 sobre a Grécia, em Leicester.

Lista de desfalques de Wiegman aumenta

Wiegman agiu rapidamente para reforçar suas opções defensivas e convocou Lotte Wubben-Moy, do Arsenal, que soma 19 partidas pela seleção. A defensora também integrou as seleções inglesas campeãs da Eurocopa em 2022 e 2025, embora não tenha entrado em campo em nenhum dos dois torneios.

As saídas de Hemp e Carter se somam a uma lista de lesionadas que já era extensa para a comissão técnica da Inglaterra . Wiegman também não poderá contar com Alex Greenwood, Lauren James, Niamh Charles, Lucia Kendall e Anna Moorhouse nos dois jogos contra a Ucrânia.

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Novas convocadas e possíveis estreias

Com várias jogadoras experientes fora, Isobel Goodwin e Katie Cox têm a oportunidade de mostrar seu valor. As duas jovens foram convocadas na esperança de estrear pela seleção principal.

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Próximas partidas UKR Eliminatórias Europeias 12:00 ENG

Apesar dos contratempos, há motivos para otimismo na concentração quanto à disponibilidade de outras veteranas. Lucy Bronze está de volta e perto de alcançar uma marca histórica. Se a defensora do Chelsea atuar nos dois próximos confrontos contra a Ucrânia, chegará a 150 partidas pela seleção, prova de sua longevidade e de sua condição de uma das maiores laterais da história do futebol.

Datas dos jogos da repescagem contra a Ucrânia

A Inglaterra se prepara para o jogo de ida, marcado para terça-feira, 1º de dezembro, na Pinatar Arena, em Múrcia. A partida de volta está prevista para sábado, 5 de dezembro, em Wembley.

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A Inglaterra chegou às semifinais em cada uma de suas últimas três participações na Copa do Mundo feminina . Terminou em terceiro lugar na edição de 2015, no Canadá, e em quarto na de 2019, na França. Depois, foi além na edição de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia: chegou à final e terminou como vice-campeã.