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Ismael Saibari injurygetty
Marko Brkic
Traduzido por

Duplo baque por lesões no Bayern de Munique! Dois astros do clube precisam sair de campo mais cedo contra o Borussia Dortmund

Bundesliga
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
S. Gnabry
I. Saibari

O Bayern de Munique teve de lidar com dois duros contratempos por lesão ainda no primeiro tempo do duelo de destaque da Bundesliga contra o Borussia Dortmund. Tanto Ismael Saibari quanto Serge Gnabry precisaram ser substituídos.

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O primeiro a se machucar foi Saibari, que teve a melhor chance de gol da partida até então, aos 24 minutos. Após um passe em profundidade de Konrad Laimer, o marroquino saiu sozinho diante do goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, mas adiantou demais a bola. Kobel saiu a tempo e conseguiu afastá-la num primeiro momento. Na disputa pela bola que se seguiu, o suíço bateu a cabeça no joelho de Saibari e também prendeu o tornozelo do atacante.

Enquanto Kobel conseguiu afastar o perigo, Saibari ficou caído no gramado, com o rosto contorcido de dor, e precisou de atendimento. "Parece algo mais grave", temeu o comentarista da Sky, Lothar Matthäus. Pouco depois, a partida de fato terminou para o marroquino. Nathaniel Brown entrou em seu lugar.

Apenas alguns minutos depois, veio outro revés para o Bayern: Serge Gnabry também sentiu uma dor repentina no pé esquerdo. Inicialmente, não foi possível identificar como a lesão havia ocorrido. Após uma pausa para atendimento, o atacante também precisou ser substituído, aos 31 minutos. Josip Stanisic entrou em seu lugar. No início do segundo tempo, o narrador da Sky Wolff Fuss, citando informações que lhe foram repassadas, falou em um "problema no tornozelo" de Saibari e em uma "lesão na parte posterior da coxa direita" de Gnabry.

Por pouco não houve um terceiro caso de lesão. No lance do que parecia ser o gol que abriria o placar para o BVB, Carney Chukwuemeka acertou o rosto do goleiro do Bayern, Jonas Urbig, com o joelho. O jogador de 23 anos precisou de atendimento, mas, ao contrário dos dois companheiros de equipe, conseguiu continuar em campo. O gol de Jobe Bellingham foi anulado pelo árbitro Tobias Stieler após revisão do VAR, por impedimento de Chukwuemeka. No segundo tempo, Michael Olise também precisou deixar o campo com problemas físicos. O francês começou a mancar, havia se machucado sem contato com outro jogador e sinalizou ao banco do Bayern que precisava ser substituído. Lennart Karl entrou em seu lugar aos 84 minutos.

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Do outro lado, o Bayern pôde comemorar aos 38 minutos: Konrad Laimer colocou o clube de Munique em vantagem. Após um passe errado de Felix Nmecha, o Bayern saiu rapidamente para o ataque. Michael Olise avançou com a bola e passou para Laimer, que correu em velocidade na direção do gol do Dortmund. Kobel ainda defendeu a primeira finalização, mas não conseguiu evitar o gol no rebote. Assim, o Bayern foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Serhou Guirassy empatou para o BVB aos 60 minutos, antes de Dayot Upamecano fazer 2 a 1 para o Bayern aos 66.

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