Dupla Messi-Suárez pode alcançar marca de 750 gols pelo Barça no "El Clasico"

O atacante argentino e o uruguaio já têm 749 gols somados entre si pela equipe catalã

Uma das duplas de ataque mais letais do mundo, Messi e Suárez podem fazer história pelo Barcelona exatamente contra o maior rival, Real Madrid. Isso porque ambos somados têm 749 gols anotados com a camisa blaugrana, ou seja, estão a apenas um gol da marca de 750 tentos no Barça.

Lionel Messi tem 581 gols enquanto Suárez tem 168 tentos. Com a camisa azul-grená, Messi fez 664 partidas e 'El Pistolero' tem 227.

Na atual temporada de La Liga, os dois são os artilheiros do Barça, que lidera com folga o certame. Messi fez 21 gols e Suárez balançou as redes em 15 oportunidades. O terceiro colocado é o atacante do Girona, Cristhian Stuani.

Vale lembrar que Messi é cria da base do Barcelona. Ele foi levado da Argentina para a Catalunha com apenas 12 anos e lá ingressou na academia do Barça para jovens, em 2000. Quatro anos depois, aos 16 anos, ele estreou com a camisa da equipe principal e começou a escrever sua história.

(Foto: Getty Images)

Já Luis Suárez chegou ao Barça no meio de 2014. O contexto de sua chegada foi conturbado pois pouco tempo antes, ele se envolveu na confusão em que deu uma mordida no ombro de Giorgio Chiellini, na Copa do Mundo disputada no Brasil, no confronto entre Uruguai e Itália, ainda na fase de grupos. Quando chegou ao clube blaugrana, ainda estava suspenso pela FIFA e teve que aguardar até poder jogar com a nova equipe.

O Barcelona de Suárez e Messi recebe o Real Madrid nessa quarta-feira (06), às 18h (de Brasília), no Camp Nou, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei.