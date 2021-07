Dupla Hulk e Nacho participou de 81% dos gols do Atlético-MG no Brasileiro

O atacante e o meia argentino estão se destacando neste início de campeonato com a camisa atleticana

Os dois principais reforços do Atlético-MG para a temporada 2021 são protagonistas e estão fazendo valer o investimento da diretoria. O atacante Hulk e o meio-campista Nacho Fernandez participaram de nove dos onze gols marcados pelo Galo no Campeonato Brasileiro, o que corresponde a 81% do total de gols do time na competição.

Até aqui, em nove rodadas, Hulk balançou as redes por duas vezes, deu cinco assistências e esteve presente em jogadas que resultaram em gols em sete oportunidades. Nacho Fernandez é o artilheiro do Galo no torneio com três gols.

Neste domingo (4), o gol da vitória sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, teve o carimbo da dupla. Hulk recebeu um lançamento de Savarino, ganhou na corrida do zagueiro Paulão e apenas rolou a bola para a chegada de Nacho Fernandez. O meio-campista apenas rolou a bola para o gol adversário.

Na temporada, Hulk tem 28 jogos com a camisa atleticana, com onze gols marcados e outras nove assistências aos companheiros. O camisa 7 tem um jejum de sete jogos sem marcar, porém, a situação passa despercebida porque ele vem se destacando na função de "garçom".

Desde quando chegou ao Atlético-MG, o meia Nacho Fernandez esteve em campo 19 vezes, balançou as redes adversárias sete vezes, deu cinco assistências e 39 passes decisivos aos colegas de equipe.

Nacho virou preocupação para os próximos jogos, já que, reclamou de desconforto muscular na coxa esquerda durante o jogo contra o Cuiabá. O argentino será reavaliado pelos médicos.

Participações de Hulk e Nacho em gols no Brasileirão:

Contra o Cuiabá: gol de Nacho, assistência de Hulk

Contra o Atlético-GO: participaram de três dos quatro gols: Nacho marcou duas vezes e Hulk fez duas assistências

Contra o Ceará: Hulk participou da jogada desviando de cabeça para o gol do zagueiro Gabriel

Contra o Internacional: Hulk deu assistência para o meia Nathan

Contra o São Paulo: Hulk iniciou a jogada do gol marcado pelo volante Jair

Contra o Sport Recife: gol de Hulk em chute de fora da área.

Contra o Fortaleza: gol de Hulk, de penalti

Números individuais de Hulk no Brasileiro*:

1° em participações em gols (7)

1° em assistências (5)

1° em grandes chances criadas (3)

1° em chutes certos (8)

1° em passes decisivos (15)

1° em faltas sofridas (29)

*Informações do SofaScore em relação aos jogadores do elenco do Atlético-MG.