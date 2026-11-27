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O atacante norueguês Erling Haaland começou a pensar seriamente em seu futuro longe do Manchester City.

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Haaland vive uma temporada complicada na Inglaterra, e o empate com o Napoli na Champions League voltou a confirmar que o time inglês não conseguiu recuperar seu melhor nível.

Além dos problemas esportivos, o Manchester City enfrenta a ameaça de uma punição por irregularidades financeiras, situação que pode facilitar a saída de Haaland do Etihad.

Segundo o jornal espanhol El Nacional, nesse cenário, o Barcelona surge como um dos destinos mais atraentes para Haaland, que pode buscar novos ares no verão europeu de 2027.

O empate com o Napoli expôs as dificuldades do Manchester City: o time precisou buscar o empate duas vezes e só conseguiu salvar um ponto graças a um gol de Rayan Cherki nos minutos finais.

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Haaland voltou a passar em branco, enquanto o time inglês manteve a sequência preocupante de resultados, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas disputadas em todas as competições.

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O problema do Manchester City, porém, vai muito além dos resultados. A comissão independente da Premier League declarou o clube culpado de diversas irregularidades financeiras, e ainda falta definir a punição adequada.

Entre as possibilidades em discussão está a perda de um grande número de pontos, o que poderia ameaçar até mesmo a permanência do clube na elite.

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Para Haaland, esse cenário pode mudar completamente os planos. O atacante norueguês tem contrato com o Manchester City até 2034 e continua sendo a principal referência ofensiva do time, mas uma punição muito severa pode abrir o debate sobre seu futuro.

Aos 26 anos, Haaland precisa de um projeto competitivo que lhe permita brigar pelo título da Champions League e pelas principais conquistas continentais.

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Barcelona, o destino ideal para Haaland

O clube catalão estuda há algum tempo a possibilidade de contratar o atacante norueguês. Sua chegada daria ao técnico Hansi Flick a chance de contar com um dos maiores goleadores do mundo e formar uma dupla de ataque excepcional com Lamine Yamal.

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A capacidade do ponta espanhol de criar chances combina perfeitamente com a força e o poder de finalização do atacante norueguês.

O verão europeu de 2027 pode se tornar o momento certo para fechar o negócio, caso o Manchester City acabe sofrendo uma punição pesada.

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Ainda assim, o Barcelona terá de lidar com uma negociação que exige enorme capacidade financeira, além de convencer o clube inglês a abrir mão de seu atacante.

Haaland conhece o apelo do projeto esportivo do Barça, e as dificuldades que enfrenta em sua situação atual podem aproximá-lo dessa possibilidade, embora ele ainda não tenha pedido publicamente para sair.

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O desfecho do processo contra o Manchester City será decisivo para definir se a porta de saída realmente vai se abrir para o atacante norueguês.