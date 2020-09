Dupla é cortada da Inglaterra por levar garotas a hotel e quebrar normas contra o Covid-19

A dupla fez sua estreia na seleção principal na abertura da Nations League contra a Islândia, mas não jogará contra a Dinamarca

Phil Foden e Mason Greenwood, jogadores do e , respectivamente, foram retirados do time da por "quebrar as diretrizes da Covid" na , de acordo com o técnico Gareth Southgate.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"É uma situação muito séria e estamos a tratá-la como tal. Passei a manhã resolvendo o problema e ajudando a equipe técnica a preparar o jogo de amanhã [terça-feira, com a ]. Eles foram ingênuos e temos de lidar com isto da forma certa. Reconheço que são jovens, mas o mundo inteiro está lidando com esta pandemia e todos, independentemente da idade, tem de cumprir com a sua parte", afirmou em entrevista ao canal inglês Sky Sports.

Mais times

A imprensa inglesa aponta que os dois atletas estiveram com mulheres no hotel, mas Southgate não confirmou essa informação, dizendo apenas que nada aconteceu no perímetro do hotel.

In 's statement on Foden: "It is clear that Phil’s actions were totally inappropriate. His behaviour not only directly contravenes strict guidelines related to Covid-19, but also falls well below the standard expected of a Manchester City player & England international." — Jonathan Smith (@jonnysmiffy) September 7, 2020

"Nada aconteceu na área do hotel reservada para a concentração do time. Eu soube disse poucas horas antes do treino. Mas está claro que eles quebraram as regras de isolamento exigidas pelo governo local.", completou.

No entanto, as convidadas postaram vídeos em aplicativo de mensagens instantâneas nas redes sociais em que mostravam os jogadores nos quartos do hotel.

Mais artigos abaixo

Southgate confirmou que a dupla viajará de regresso para o Reino Unido em voos separados.

Depois do triunfo na estreia da sobre a Islândia, a Inglaterra encara a Dinamarca nesta terça-feira (8).