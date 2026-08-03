Dupla do Real e alvo do Al-Hilal: United indeciso entre 8 opções antes do fechamento do mercado

O Manchester United se prepara para semanas decisivas no mercado de transferências, já que o técnico Michael Carrick busca reforçar seu elenco antes do início da nova temporada da Premier League e do retorno à Liga dos Campeões da Europa, com o fechamento da janela de transferências no dia 2 de setembro.

De acordo com o site talkSPORT, o clube mantém o interesse em contratar o meio-campista do Brighton Carlos Baleba, apesar da insistência de seu clube em receber mais de 75 milhões de libras esterlinas, além de monitorar Tyler Adams, jogador do Bournemouth, enquanto desistiu de contratar Alex Scott devido às exigências financeiras de seu clube, que variam entre 80 e 100 milhões de libras esterlinas.

Dupla do Real Madrid

Aurélien Tchouaméni lidera a lista de interesses do United, apesar de estar próximo de renovar seu contrato com o Real Madrid, enquanto Eduardo Camavinga permanece como outra opção após ter sido oferecido a diversos clubes da Premier League por meio de intermediários, mas seu histórico de lesões e seu alto valor podem complicar a negociação.

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O United também continua acompanhando o lateral do Newcastle Lewis Hall, que se acredita estar aberto à transferência, e uma proposta no valor de 60 milhões de libras esterlinas pode testar a posição de seu clube.

Talento do Arsenal e alvo do Al-Hilal

O United também estuda a contratação de Myles Lewis-Skelly, jogador do Arsenal, aproveitando sua capacidade de atuar no meio-campo e na lateral esquerda, apesar da relutância do clube londrino em abrir mão dele.

No ataque, o senegalês Iliman Ndiaye, jogador do Everton, se destaca como opção ofensiva graças à sua versatilidade de posições, mas a exigência de seu clube de 75 milhões de libras esterlinas e o interesse do Al-Hilal saudita podem complicar a negociação.

O United também monitora o ponta do Crystal Palace Ismaïla Sarr, após seu grande desempenho na temporada passada, com 21 gols em 45 partidas, apesar do desejo de seu clube de mantê-lo.

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