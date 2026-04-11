Dupla do Bayern de Munique desafia o Real Madrid: ninguém se sente à vontade na Allianz Arena

A dupla do Bayern de Munique, Jamal Musiala e Leon Goretzka, expressou total confiança na capacidade da equipe de garantir a classificação e aproveitar a vantagem de jogar em casa no confronto contra o Real Madrid, marcado para a próxima quarta-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O gigante bávaro voltou com uma vitória valiosa (2 a 1) do estádio do Real Madrid, na última terça-feira, na partida de ida das quartas de final.

Após a goleada do Bayern sobre o St. Pauli (5 a 0), neste sábado, pela Bundesliga, Musiala disse, em resposta a uma pergunta sobre suas expectativas para o Clássico da Europa: “Nossa mentalidade deve ser sempre positiva... Então, sim, vamos conseguir (a classificação).”

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Por sua vez, Goretzka falou sobre o impacto da Allianz Arena: “Jogamos em casa, onde nos sentimos muito à vontade, e normalmente o adversário não se sente tão à vontade, mas continua sendo um confronto muito difícil... Criamos uma boa situação na partida de ida, mas ainda há trabalho a ser feito”.

Sobre se ele espera uma vaga no time titular, após seu desempenho na partida de hoje, o jogador da seleção alemã respondeu com franqueza: “Sim, claro que sempre tenho a ambição de jogar como titular, mas também precisamos ser sinceros... Acho que o Pavlo (Aleksandar Pavlović) descansou um pouco hoje e estará pronto ainda esta semana”.

E concluiu: “Acredito firmemente — como qualquer jogador da nossa equipe — que cada um deve cumprir o seu papel... Pode ser por meia hora no final, ou até na prorrogação... E estaremos todos prontos naquele dia (contra o Real Madrid)”.