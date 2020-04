Dupla de jogadores é condenada a prisão por manipulação de jogos no Caso Osasuna

Dois jogadores e outras sete pessoas foram condenadas por manipular partidas do Campeonato Espanhol nas temporadas 2013/14 e 2014/15

Após longas investigações, o tribunal de Navarra decretou a prisão de nove das 11 pessoas acusadas pelo esquema de manipulação de partidas que teve início na temporada 2013/14 e ficou conhecido como Caso Osasuna. Essa foi a primeira resolução condenatória por corrupção esportiva na história da .

Dentre os nove condenados estão dois jogadores ex-Betis, Antonio Amaya e Xavi Torres, além de Ángel María Vizcay, Miguel Archanco, Juan Antonio Pascual, Jesus Peralta, San Peralta, Sancho Bandrés, Cristina , Albert Nolla. Diego Antonio Maquirriain e Jordi Figueras foram os dois absolvidos.

Vizcay, ex-gerente do Osasuna, foi condenado a maior sentença, em um total de oito anos e oito meses, pelos crimes de apropriação indébita, falsidade em documento comercial, falsidade contábil e corrupção esportiva, enquanto os jogadores, Antonio Amaya e Xavi Torres, foram condenados a um ano pelo crime de corrupção esportiva.

A liga espanhola emitiu um comunicado no qual assegurou que a denúncia do Ministério Público e de levou à resolução do Caso Osasuna em favor da integridade das competições e do futebol. O Tribunal Provincial de Navarra decidiu que os pagamentos a terceiros por ganhar são considerados crimes.

O comunicado ainda deixa claro que existe um recurso no julgamento e reforça o trabalho que La Liga realiza há anos no combate à corrupção no futebol contra qualquer forma de manipulação de resultados.

O Caso Osasuna

O Caso Osasuna foi um esquema de corrupção esportiva e manipulação de resultados que teve início na temporada 2013/14, o que é tipificado como crime de fraude esportiva pelo artigo 286 bis.4 do Código Penal espanhol.

Osasuna e La Liga começaram as investigações depois que 3,7 milhões de euros desapareceram das contas do clube de Navarra.

De acordo com a declaração de Ángel Vizcay, ex-gerente de clube condenado a oito anos e oito meses de prisão, três equipes receberam pagamento na temporada 2013/14. O , 150 mil euros para derrotar o Deportivo La Coruña (1x0), o Betis, a mesma quantia para vencer o (1x0), e o , 400 mil euros para perder seu jogo diante do Osasuna, na 35ª rodada (1x0).

Ainda de acordo com a declaração de Vizcay, na temporada seguinte, o teria recebido 250 mil euros para empatar uma partida em seu estádio, o RCDE Stadium, e o Betis, mais 650 mil por dois resultados, primeiro para ganhar do Valladolid (4x3) e depois para perder a partida diante do Osasuna (2x1).