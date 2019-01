Duílio admite que Jonathas pode deixar o Corinthians, mas ainda aguarda posição de Carille

Emprestado pelo Hannover até o meio do ano, centroavante não deve ter espaço no elenco alvinegro

Fora do amistoso contra o Santos por questões físicas, o atacante Jonathas pode deixar o Corinthians nos próximos dias. Em conversa informal com a imprensa após o clássico disputado em Itaquera, no último domingo (13), o diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves, disse que o clube alvinegro ainda aguarda uma posição do técnico Fábio Carille para ver que atitude tomar.

“Por enquanto, sim (segue no clube). Não está aqui por questões físicas, mas vamos esperar os próximos dias para ver o que será feito. É opção do treinador, se tem intenção de liberar ou não algum jogador”, afirmou.



(Foto: Rodrigo Hoschett/Goal Brasil)

Com a chegada de Mauro Boselli e o retorno de Gustagol, Jonathas começa a temporada como a quarta opção para a posição de centroavante, atrás também de Roger. O jogador de 29 anos, contratado em 2018 como solução para o setor, não conseguiu emplacar uma sequência de sucesso no Alvinegro. Foram apenas nove jogos disputados e um gol marcado.

Até por ainda estar aguardando uma decisão de Carille e da comissão técnica, o Corinthians ainda não foi atrás de possíveis clubes interessados em Jonathas e também não procurou o Hannover, da Alemanha, que é quem detém os direitos do jogador. No entanto, os dirigentes do Timão tem a informação de que o clube europeu não aceitará a devolução do brasileiro antes do fim do empréstimo em junho.

A possibilidade mais real, então, seria tentar repassar o vínculo de empréstimo a um outro time. Enquanto não define seu futuro, Jonathas segue trabalhando com o restante do elenco no CT Joaquim Grava.