Confronto entre líder e vice-líder é remarcado para o Parc des Princes
O Paris Saint-Germain recebe o Olympique Lyonnais no Parc des Princes em um confronto importante pela Ligue 1, remarcado para segunda-feira, 26 de outubro. A Ligue de Football Professionnel alterou a data da partida após uma determinação da Prefeitura de Polícia que proibiu a realização do jogo no domingo, como previsto inicialmente.
As duas equipes chegam à partida empatadas com 14 pontos. O Lyon de Paulo Fonseca ocupa atualmente a liderança pelo saldo de gols, à frente do PSG, segundo colocado.
A equipe de Luis Enrique chega embalada por uma vitória dramática por 4 a 2 sobre o Barcelona pela Champions League no meio da semana.
Luis Enrique mira a liderança apesar da mudança de data
Em entrevista à imprensa antes da partida, Luis Enrique minimizou os transtornos causados pela mudança de data, que coincide com a cerimônia da Bola de Ouro. “Se for melhor para nós jogar na segunda-feira, dadas as circunstâncias atuais, vamos aceitar isso sem nenhum problema”, afirmou Luis Enrique.
“Há três ou quatro semanas, ainda estávamos muito atrás do líder da tabela. E agora temos a chance de assumir a liderança.”
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“É importante para nós estar o mais alto possível na tabela”, acrescentou o treinador espanhol.
Técnico do PSG busca revanche contra a forte equipe de Fonseca
Luis Enrique reconheceu a ameaça representada pelo Lyon e citou a vitória da equipe por 2 a 1 no Parc des Princes na temporada passada como motivação adicional. “Enfrentar o Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca é uma motivação”, explicou.
“Lembramos do que fizeram na temporada passada, quando venceram no Parc des Princes jogando muito bem.”
“Cabe a nós mostrar que estamos prontos para todos os jogos e demonstrar nossa boa fase”, enfatizou Luis Enrique.
PSG tenta retomar o domínio na Ligue 1
Com os dois clubes empatados em pontos no topo da tabela, o confronto de segunda-feira promete ser um primeiro indicativo importante na disputa pelo título da Ligue 1.
Uma vitória do PSG garantiria seu retorno à liderança, à frente do rival.
PSG e Lyon entram em campo às 20h30 CET de segunda-feira, no Parc des Princes.