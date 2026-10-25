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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, afirmou que mira a liderança da Ligue 1 antes do confronto remarcado contra o Lyon. O treinador espanhol garantiu que seu elenco segue totalmente motivado, apesar da mudança da partida para a noite de segunda-feira.

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Confronto entre líder e vice-líder é remarcado para o Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe o Olympique Lyonnais no Parc des Princes em um confronto importante pela Ligue 1, remarcado para segunda-feira, 26 de outubro. A Ligue de Football Professionnel alterou a data da partida após uma determinação da Prefeitura de Polícia que proibiu a realização do jogo no domingo, como previsto inicialmente.

As duas equipes chegam à partida empatadas com 14 pontos. O Lyon de Paulo Fonseca ocupa atualmente a liderança pelo saldo de gols, à frente do PSG, segundo colocado.

A equipe de Luis Enrique chega embalada por uma vitória dramática por 4 a 2 sobre o Barcelona pela Champions League no meio da semana.

Luis Enrique mira a liderança apesar da mudança de data

Em entrevista à imprensa antes da partida, Luis Enrique minimizou os transtornos causados pela mudança de data, que coincide com a cerimônia da Bola de Ouro. “Se for melhor para nós jogar na segunda-feira, dadas as circunstâncias atuais, vamos aceitar isso sem nenhum problema”, afirmou Luis Enrique.

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“Há três ou quatro semanas, ainda estávamos muito atrás do líder da tabela. E agora temos a chance de assumir a liderança.”

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“É importante para nós estar o mais alto possível na tabela”, acrescentou o treinador espanhol.

Técnico do PSG busca revanche contra a forte equipe de Fonseca

Luis Enrique reconheceu a ameaça representada pelo Lyon e citou a vitória da equipe por 2 a 1 no Parc des Princes na temporada passada como motivação adicional. “Enfrentar o Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca é uma motivação”, explicou.

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“Lembramos do que fizeram na temporada passada, quando venceram no Parc des Princes jogando muito bem.”

“Cabe a nós mostrar que estamos prontos para todos os jogos e demonstrar nossa boa fase”, enfatizou Luis Enrique.

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PSG tenta retomar o domínio na Ligue 1

Com os dois clubes empatados em pontos no topo da tabela, o confronto de segunda-feira promete ser um primeiro indicativo importante na disputa pelo título da Ligue 1.

Uma vitória do PSG garantiria seu retorno à liderança, à frente do rival.

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PSG e Lyon entram em campo às 20h30 CET de segunda-feira, no Parc des Princes.