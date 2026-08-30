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Oliver Maywurm

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Duelo de transferências com gigante turco? Bayer Leverkusen estaria tentando contratar meio-campista do Barcelona

Bundesliga
Mercado da bola
Campeonato Turco
La Liga
M. Casado
Bayer Leverkusen
Barcelona
Besiktas

O talentoso meio-campista Marc Casado, do Barcelona, ainda pode desembarcar na Bundesliga nos momentos finais da janela de transferências de verão.

Segundo reportagem do jornal espanhol Mundo Deportivo, o Bayer Leverkusen está interessado em Casado. De acordo com a publicação, o campeão alemão de 2024 atualmente aparece, ao lado do Besiktas, como um dos favoritos para contratar o volante.

Então um duelo de mercado entre Bayer e Besiktas está se desenhando? O que pode pesar a favor do Leverkusen: o novo técnico Carles Martinez já foi treinador das categorias de base do Barça e, por isso, conhece bem Casado, formado em La Masia. Além disso, o meio-campista de bom nível técnico se encaixaria bem no estilo de jogo que Martinez quer implementar no Bayer.

Casado ainda tem contrato com o Barcelona até 2028, mas o jogador de 22 anos já é considerado há algum tempo um candidato à venda. Atualmente, segundo o Mundo Deportivo, Casado analisa com muito cuidado onde poderia ter a melhor perspectiva de futuro. A chance de ser titular no Barça é muito ruim, e na temporada passada Casado foi, na maioria das vezes, no máximo uma opção no banco. Nos dois primeiros jogos da liga na nova temporada, ele sequer foi relacionado pelo técnico Hansi Flick.

Além de Leverkusen e Besiktas, quem mais tem interesse em Marc Casado?

Além de Leverkusen e Besiktas, o Mundo Deportivo também cita Everton e RB Leipzig como interessados em Casado. No momento, porém, os dois clubes estariam bem menos avançados do que o Bayer e os turcos de Istambul. Casado, que também foi ligado ao Borussia Dortmund, soma até aqui 75 partidas oficiais pelo time principal do Barcelona (um gol e sete assistências).


Marc Casado Barcelona 2025-26Getty Images


O Leverkusen, aliás, precisa mesmo de reforços, já que sofreu uma amarga derrota por 3 a 2 para o recém-promovido SV Elversberg, no sábado, na estreia de Martinez na Bundesliga.

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