Espanha x França: confronto de gigantes
A Espanha, campeã mundial, enfrentará a França de Zinedine Zidane no principal confronto das quartas de final da Liga das Nações A 2026/27, definidas no sorteio de sexta-feira em Nyon. Com 100% de aproveitamento até a sexta rodada, contra a Inglaterra, a equipe de Luis de la Fuente ficou no pote dos não cabeças de chave após ver sua sequência de 43 jogos sem perder chegar ao fim, apesar dos quatro gols e duas assistências de Lamine Yamal, das três assistências de Dani Olmo e dos três gols de Mikel Merino.
A Espanha receberá a partida de ida antes de viajar para enfrentar uma seleção francesa transformada sob o comando de Zidane. Depois de perder na Itália e cair para a segunda posição do Grupo A1, a França retomou a liderança com uma vitória apertada sobre a Turquia, em jogo que teve o primeiro gol de Eli Junior Kroupi pela seleção. Michael Olise liderou o ataque francês na fase, com cinco gols e duas assistências.
Noruega x Inglaterra: Haaland e Kane se enfrentam em duelo de artilheiros
A Inglaterra de Thomas Tuchel enfrentará a Noruega em um confronto entre dois dos atacantes mais letais da Europa. Vencedora do Grupo A3, a Inglaterra chega embalada após superar a Espanha por 3 a 2. Três dias antes, o capitão Harry Kane havia ultrapassado Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção masculina inglesa. Kane terminou a fase de grupos na artilharia, com oito gols, enquanto Jude Bellingham deu seis assistências.
A Noruega de Stale Solbakken escapou da repescagem entre as Ligas A e B de forma dramática na sexta rodada, quando Erling Haaland converteu um pênalti nos minutos finais para garantir a vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca. O gol levou o maior artilheiro da história da competição a seis na fase de grupos, enquanto Martin Odegaard somou cinco assistências. A Inglaterra terá um duro teste em Oslo antes do jogo de volta em Wembley.
Holanda x Portugal: teste para a era pós-Ronaldo
Atual campeão, Portugal enfrentará a Holanda de Xavi Hernandez em mais um duelo entre tradicionais rivais europeus. Sob o comando de Jorge Jesus, contratado no verão, a primeira seleção a garantir a classificação passou pelo Grupo A4 com cinco vitórias. Goncalo Ramos e Joao Felix marcaram três gols cada e lideraram o ataque após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, em novembro.
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Xavi estava invicto como técnico da Holanda até a dura derrota para a Alemanha na sexta rodada, apenas três dias depois da goleada por 7 a 0 sobre a Grécia. Tijjani Reijnders, autor de um hat-trick, liderou a artilharia holandesa com quatro gols ao lado de Virgil van Dijk, que chegou à marca de 100 jogos pela seleção. A Holanda receberá a partida de ida antes de viajar a Portugal.
Bélgica x Alemanha: promessa de muitos gols
A Alemanha de Jurgen Klopp, que vem marcando muitos gols, enfrentará a Bélgica de Mark van Bommel no quarto confronto das quartas de final. Após um início lento em setembro e outubro, a Alemanha deslanchou em novembro, com Florian Wirtz marcando quatro gols, incluindo dois na goleada por 5 a 0 sobre a Holanda. O ponta Brajan Gruda, do RB Leipzig, contribuiu com dois gols e duas assistências em apenas duas partidas.
A Bélgica chegou à sexta rodada em terceiro lugar no Grupo A1 e saiu atrás da Itália aos 11 minutos, mas reagiu para vencer por 4 a 1. Kevin De Bruyne liderou a equipe com três gols, enquanto Charles De Ketelaere deu três assistências. Os confrontos de ida e volta ocorrerão no fim de março de 2027. Os vencedores avançarão à fase final, marcada para 9 a 13 de junho de 2027, que poderá ser sediada por Inglaterra, França ou Espanha.