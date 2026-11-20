Compartilhar Siga GOAL no Google

O sorteio das quartas de final da Liga A da Liga das Nações da Uefa de 2026-27, realizado em Nyon, definiu quatro confrontos de ida e volta para março de 2027. Campeã mundial, a Espanha enfrentará a França de Zinedine Zidane no principal duelo, enquanto a Inglaterra de Thomas Tuchel medirá forças com Erling Haaland e a Noruega.

Publicidade

Espanha x França: um duelo de gigantes

Campeã mundial, a Espanha enfrentará a França de Zinedine Zidane no principal confronto das quartas de final da Liga A da Liga das Nações da Uefa de 2026-27, definidas no sorteio de sexta-feira em Nyon. A equipe de Luis de la Fuente tinha campanha perfeita até enfrentar a Inglaterra na sexta rodada, mas acabou no pote das não cabeças de chave após ver sua série invicta de 43 jogos chegar ao fim, apesar dos quatro gols e duas assistências de Lamine Yamal, das três assistências de Dani Olmo e dos três gols de Mikel Merino.

A Espanha receberá o jogo de ida antes de viajar para enfrentar uma seleção francesa transformada sob o comando de Zidane. Após perder na Itália e cair para a segunda posição do Grupo A1, a França retomou a liderança com uma vitória suada sobre a Turquia, em partida marcada pelo primeiro gol de Eli Junior Kroupi pela seleção. Michael Olise liderou o ataque francês no geral, com cinco gols e duas assistências.

Getty Images

Noruega x Inglaterra: Haaland e Kane em duelo de artilheiros

A Inglaterra de Thomas Tuchel enfrentará a Noruega em um confronto entre os atacantes mais letais da Europa. Líder do Grupo A3, a Inglaterra chega embalada pela vitória por 3 a 2 sobre a Espanha. Três dias antes, o capitão Harry Kane havia superado Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção masculina inglesa. Kane terminou a fase de grupos como artilheiro, com oito gols, enquanto Jude Bellingham somou seis assistências.

A Noruega de Stale Solbakken evitou os playoffs entre as Ligas A e B de forma dramática na sexta rodada, quando Erling Haaland converteu um pênalti no fim para garantir a vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca. Com o gol, o maior artilheiro da história da competição chegou a seis na fase de grupos, enquanto Martin Odegaard somou cinco assistências. A Inglaterra terá um teste difícil em Oslo antes do jogo de volta em Wembley.

Getty Images

Publicidade Publicidade

Holanda x Portugal: um teste para a era pós-Ronaldo

Atual campeão, Portugal enfrentará a Holanda de Xavi Hernandez em um novo capítulo do confronto entre os tradicionais rivais europeus. Sob o comando de Jorge Jesus, contratado no verão europeu, a primeira seleção a garantir a classificação passou com tranquilidade pelo Grupo A4, com cinco vitórias. Goncalo Ramos e Joao Felix marcaram três gols cada e lideraram o ataque após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção em novembro.

Tópicos relacionados

Xavi estava invicto como técnico da Holanda até a dura derrota para a Alemanha na sexta rodada, apenas três dias após a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia. Tijjani Reijnders, que marcou três gols naquela partida, liderou a artilharia holandesa com quatro, ao lado de Virgil van Dijk, que chegou a 100 jogos pela seleção. A Holanda receberá o jogo de ida antes de viajar a Portugal.

Getty Images

Bélgica x Alemanha: promessa de muitos gols

A Alemanha de Jurgen Klopp, que vem marcando muitos gols, enfrentará a Bélgica de Mark van Bommel no quarto duelo das quartas de final. Depois de um início lento em setembro e outubro, a Alemanha engrenou em novembro. Florian Wirtz marcou quatro gols, dois deles na goleada por 5 a 0 sobre a Holanda, enquanto Brajan Gruda, ponta do RB Leipzig, contribuiu com dois gols e duas assistências em apenas duas partidas.

Publicidade

A Bélgica chegou à sexta rodada na terceira posição do Grupo A1 e sofreu um gol da Itália aos 11 minutos, mas reagiu para vencer por 4 a 1, liderada pelos três gols de Kevin De Bruyne e pelas três assistências de Charles De Ketelaere. Os confrontos de ida e volta acontecerão no fim de março de 2027. Os vencedores avançarão à fase final, marcada para 9 a 13 de junho de 2027, que poderá ser sediada por Inglaterra, França ou Espanha.