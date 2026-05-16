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Duelo acirrado se aproxima: o PSV está de olho em dois jogadores do FC Twente

Mercado da bola
PSV Eindhoven x Twente
PSV Eindhoven
Twente
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R. Nijstad
M. Rots

O jogo entre o PSV e o FC Twente tem um significado especial para Ruud Nijstad (18) e Mats Rots (20). Os talentosos zagueiros da equipe visitante estão na lista de desejos do PSV para o próximo verão, segundo o jornal De Telegraaf.

Essa informação foi compartilhada pelo jornalista Jeroen Kapteijns na véspera do grande clássico no Philips Stadion. “O confronto em Eindhoven é uma partida importante para os talentos do Twente, Mats Rots e Ruud Nijstad, que tiveram sua grande revelação nesta temporada e estão na lista do PSV como possíveis reforços neste verão.”

Rots disputou até agora 42 partidas oficiais pelo Twente. Nelas, ele marcou cinco gols e deu cinco assistências.

O lateral-esquerdo de vocação ofensiva tem contrato com o Enschede até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, Rots vale pelo menos 10 milhões de euros.

Nijstad disputou apenas 23 partidas oficiais pelo Twente. No entanto, seu contrato já expira no verão de 2027.

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PSV Eindhoven
PSV
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Twente
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O zagueiro central canhoto vale 8 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Seu nome já havia sido associado a vários grandes clubes europeus.

Para o Twente, a última rodada da VriendenLoterij Eredivisie é crucial. Os Tukkers esperam garantir, com o terceiro lugar, a classificação para as eliminatórias da Liga dos Campeões.

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