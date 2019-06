Dudu sobre não convocação: "Triste a gente fica, mas não deixo subir à cabeça"

Meia ainda garante que desmarcaria viagem de descanso "na hora" caso fosse chamado por Tite

Durante a coletiva de imprensa na tarde dessa sexta-feira (7), o meia Dudu confirmou que se sente mal por não ser lembrado nas convocações de Tite, mesmo após a sequência de boas atuações no .

"Triste a gente fica, porque a gente sabe que vem fazendo grandes temporadas aqui, jogando em um grande clube. Mas não deixo subir para a minha cabeça, senão acaba me atrapalhando aqui", revelou o camisa 7.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Dudu viveu a expectativa de ser chamado para defender o na . Sobre isso, o meia até admitiu a possibilidade de cancelar a viagem de férias "feliz" para defender a Amarelinha.

"Na hora. Eu armei porque tem que se programar antes, mas se tiver que perder esse dinheiro aí, a gente perde. Primeiro dinheiro que a gente vai perder feliz", comentou.

Willian foi o escolhido para a vaga de Neymar, que sofreu lesão no tornozelo e foi cortado da lista final de jogadores. A estreia da seleção na competição será no dia 14, contra a , no Estádio do Morumbi.