Dudu se derrete pelo Palmeiras: "Se Barça ou Real quiserem, vão penar"

Atacante do Palmeiras se diz muito feliz no Verdão e mira mais conquistas com a camisa Alviverde

Dudu é o principal jogador do Palmeiras há algum tempo. Ele foi o melhor jogador do clube nas duas mais recentes conquistas do Brasileirão, em 2016 e 2018. Com o carinho da torcida e prestígio tanto de diretoria quanto do corpo técnico, o atacante se diz muito feliz no clube e diz que até mesmo se gigantes europeus quiserem tirá-lo do Allianz Parque vão precisar fazer muito esfoço.

"Eu falo para você, se vier um Barcelona ou um Real Madrid, vão ter que penar para me tirar do Palmeiras também. Tem tudo aqui. A gente sabe que são grandes clubes, mas eu também jogo em um grande clube aqui no Brasil e estou feliz. Tenho só que continuar a fazer o que eu venho fazendo em campo, me dedicando, tendo o apoio do Palmeiras, do elenco, da torcida, para a gente poder ter mais sucesso ainda aqui", afirmou Dudu.

O jogador de 27 anos chegou em 2015 ao clube da zona oeste de São Paulo e explica que não é necessário ir à Europa para fazer uma carreira consolidada e estável. Mesmo assim, ele reconhece que as condições gerais de contrato de muitos atletas de vários clubes por aqui às vezes pode se tornar complicado.

"Acho que muitos têm o sonho de fazer sua vida na Europa, mas o jogador pode fazer a vida aqui no Brasil também. Claro, a gente sabe que são poucos que têm um grande contrato em um grande clube, e é nisso que o pessoal se apega para sair. Eu, graças Deus, pude fazer bem meu trabalho no Palmeiras, sou feliz aqui", disse o atacante.

(Foto: Miguel Schincariol/Getty Images)

Ele também comentou sobre o caso de Deyverson, que tem passado por dificuldades dentro do clube, especialmente pelo comportamento explosivo que já se manifestou em muitos momentos e acabou por causar a expulsão dele no dérbi contra o Corinthians.

"Fico triste, porque o Deyverson é uma boa pessoa, quem acompanhe sabe da índole dele. Mas infelizmente ele às vezes no jogo tem esse problema de ficar nervoso. Também já passei por isso, já conversei com ele, aconteceu a mesma coisa comigo. Agora ele tem que aprender com o erro dele, voltar tranquilo, focado no futebol e não nessas coisas erradas. Espero que ele volte a ter a chance como o Felipão falou. Se ele melhorar, vai ter a chance dele e vai nos ajudar, como nos ajudou no ano passado", explicou Dudu.