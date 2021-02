Dudu pode enfrentar o Palmeiras no Mundial de Clubes?

O jogador está emprestado a um possível adversário do Verdão na final do torneio

O Palmeiras, depois de vencer a Libertadores, está com foco total na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Por lá, o Verdão tem chance, mesmo que remota, de encontrar um ídolo que, tecnicamente, foi campeão da América pelo time, já que participou de parte da campanha vitoriosa.

Um dos times que está na disputa pelo título mundial é o Al-Duhail, time para o qual o Palmeiras emprestou o atacante Dudu, em julho de 2020, em um contrato válido por um ano, até julho deste ano.

O contrato de empréstimo firmado entre o Palmeiras e o time qatari não prevê proibição para que Dudu seja escalado em um possível duelo contra o Palmeiras, e nem pagamento de multa para que isso seja feito. A cláusula, que é comum em contratos de empréstimo para times do mesmo país, não é praxe para transações internacionais, apesar de não ser proibida pela Fifa.

À época que o contrato de empréstimo foi firmado, em julho de 2020, ainda nem se pensava que os dois times poderiam vir a se enfrentar em algum momento em um ano acordado. Por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, a Libertadores estava paralisada, ainda na fase de grupos, e a data do Mundial, que deveria acontecer em dezembro de 2020, ainda estava em aberto. O Palmeiras, então, não colocou a cláusula em pauta.

De qualquer maneira, mesmo com permissão para enfrentar o ex-time, Dudu não tem um caminho fácil para isso, ainda mais por estar do outro lado da chave, o que significa que o encontro só aconteceria em uma suposta final. Além de torcer para que o Verdão passe pelas semifinais, o Al-Duhail precisa vencer seu primeiro compromisso, contra o Al-Ahly, na quinta-feira (4), pelas quartas de final, e depois ainda precisa bater o gigante Bayern de Munique nas semis.

"Então, nós estamos. A gente vai ter uma partida difícil. Precisa ganhar de um time do Egito e depois só do Bayern de Munique (risos). Nós temos um objetivo, que é vencer o time do Egito. Espero que a gente chegue na semifinal. E vai que acontece a maior zebra da história de um Mundial, né? Futebol é complicado. Uma partida só, se eles estiverem num dia ruim, podemos conseguir a maior zebra da história do Mundial", disse Dudu à ESPN.

O primeiro compromisso do Palmeiras no Mundial é no domingo (7), às 15h (de Brasília), contra o vencedor do jogo entre Tigres-MEX x Ulsan Hyundai-KOR.