DAZN: Dudu Monsanto vai narrar jogos de brasileiros na Sul-Americana

A estreia será já nesta terça-feira (04), no duelo entre Unión La Calera e Chapecoense

Terça-feira (05) de estreias! A Chapecoense será o primeiro time brasileiro a entrar em campo na edição 2019 da Copa Sul-Americana e a voz da emoção no duelo contra Unión La Calera (do Chile), que será transmitido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN, no Facebook dos clubes e aqui na Goal Brasil, será de Dudu Monsanto, narrador e apresentador com longa experiência no ramo.

O que é? Onde é possível assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

Na ESPN Brasil, onde passou 14 anos, o narrador esteve nas coberturas dos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016), além das Copas do Mundo da Alemanha (2006), África do Sul (2010) e Brasil (2014). Também narrou partidas da NBA, NFL e rúgbi.

Dudu Monsanto será acompanhado por Andrei Kampff, ex-repórter da Globo, nas transmissões. A outra voz do DAZN para os times brasileiros será Leandro Mamute, narrador com passagem pelo Esporte Interativo. Além da Chapecoense, Botafogo, Bahia, Santos, Fluminense e Corinthians entram na disputa pelo título continental, que terá transmissão no Brasil pelo DAZN.