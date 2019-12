Dudu, Mayke, Willian: os ex-cruzeirenses do Palmeiras que ajudaram no rebaixamento

Elenco do Palmeiras conta com diversos jogadores que já passaram pelo Cruzeiro. O alviverde venceu e decretou o rebaixamento do clube mineiro.

O caiu pela primeira vez na sua história para a do Campeonato Brasileiro após ser derrotado pelo por 2 a 0 no Mineirão, em jogo válido pela última rodada. Os gols do Palmeiras foram marcados por Zé Rafael e Dudu, ex-cruzeirense, hoje atacante do Palmeiras.

Dudu não é o único jogador do elenco alviverde a ter jogado pelo time rival. Além dele, o também atacante WIllian, os laterais Diogo Barbosa e Mayke, o meio-campista Ramires e o zagueiro Edu Dracena já vestiram a camisa do rival e estavam na partida que selou o rebaixamento do Cruzeiro.

Jogando em casa, a equipe mineira precisava vencer o Palmeiras e torcer para o superar o Ceará no Rio de Janeiro. O Botafogo até saiu na frente do Ceará, mas sofreu o empate. O resultado no Rio pouco importou, já que o Cruzeiro não fez a própria parte e vai jogar, pela primeira vez, a segunda divisão do Brasileirão.