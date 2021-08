Dudu impõe seu tabu contra o São Paulo para acabar com os do Palmeiras

Meia-atacante ajudou a levar seu time à semifinal da Libertadores e mantém marca: na casa palmeirense, nunca perdeu para o Tricolor

O tema permeou parte do debate antes e durante os encontros entre Palmeiras e São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores 2021: os alviverdes jamais haviam vencido os tricolores nos oito encontros anteriores pela Libertadores da América. O histórico de um passado mais longínquo era reforçado pela invencibilidade do técnico Hernán Crespo contra o palmeirense Abel Ferreira nos confrontos realizados na atual campanha.

Acontece que marcas também existem para serem quebradas. Depois do empate por 1 a 1 no duelo de ida, no Morumbi, o Palmeiras se impôs no Allianz Parque e atropelou o São Paulo: vitória por 3 a 0, com tamanha superioridade que ficou a impressão de que o placar poderia ter sido mais elástico. Se chamou a atenção a opção de Abel por colocar Gustavo Scarpa, principal criador de jogadas do time em 2021, no banco de reservas nas duas partidas, o gol marcado por Raphael Veiga após passe de Zé Rafael mostrou que a estratégia do português havia encaixado.

Por suas escolhas, Abel Ferreira foi um dos protagonistas óbvios da vitória que leva o Palmeiras à sua nona semifinal de Libertadores. Mas é impossível não citar a participação decisiva de Dudu. O ídolo de um passado recente, que voltou ao clube recentemente após uma passagem rápida pelo Qatar, por empréstimo, foi um dos melhores dos dois jogos e foi premiado com um golaço dentro do Allianz Parque. De seus pés saiu o chutaço que estufou as redes são-paulinas para anotar o 2 a 0, que deu maior tranquilidade no confronto antes de Patrick de Paula completar o marcador.

Foi o primeiro gol de Dudu neste seu retorno ao Palmeiras.

E para acabar com os tabus do Palmeiras contra o São Paulo pela Libertadores, e de Abel contra Crespo no duelo entre os técnicos, Dudu impôs seu próprio tabu: dentro do Allianz Parque tendo Dudu em campo, o Palmeiras jamais havia perdido contra o Tricolor: vinha de oito jogos nos quais havia vencido sete e empatado a outra (embora neste caso, em 2019, tenha sido derrotado nos pênaltis na semifinal do Campeonato Paulista). A conta agora aumentou para nove jogos de invencibilidade. Oito vitórias e participação quase sempre grande de Dudu a favor dos alviverdes.

Nestes nove duelos Dudu contribuiu diretamente para seis gols palmeirenses. Foram três tentos, o último deles agora em 2021, e o mesmo número de assistências.

Para acabar com os tabus contra o Palmeiras, Dudu apareceu para impor o seu tabu particular contra o São Paulo dentro do Allianz Parque. Agora a esperança dos são-paulinos é que, algum dia, esta marca também seja quebrada.