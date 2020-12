Dudu, Éverton Ribeiro, Arrascaeta e os maiores garçons do Brasileirão na década

Muitas assistências rolaram no Campeonato Brasileiro ao longo dos últimos dez anos, mas só um jogador conseguiu superar os 50 passes para gol; confira

O ano de 2020 acaba e, com ele, a uma década também se encerra. E nestes dez anos muitos times se destacaram no . O Corinthians nos primeiros anos, depois Cruzeiro, , e, por fim, o Flamengo de Jorge Jesus. E dentre todos os jogadores que por aqui passaram, Dudu foi o grande garçom do Brasileirão, com 52 passes decisivos para gols.

O camisa 7 ficou no Palmeiras por quase sete anos, entre 2015 e 2020. Durante este período, conquistou títulos importantes: dois Campeonatos Brasileiros, uma e um . E nenhum desses troféus teria vindo se não fossem os passes precisos de Dudu, que resultaram em 52 gols para o Alviverde.

Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Assim como ele foi importante, uma dupla do aparece logo na sequência. Éverton Ribeiro é o segundo da lista, com 41 assistências na década, seguido de perto por De Arrascaeta, com 37. Para o uruguaio, fica o posto de estrangeiro com mais passes decisivos nos últimos dez anos do Brasileirão.

Além disso, a dupla também tem outro ponto em comum. Antes de defender as cores do carioca, os dois brilharam pelo , onde também distribuiram muitos passes para gol.

Depois da dupla, um nome que já teve muito prestígio no Brasil e na América do Sul, mas que hoje está em baixa: Luan, que foi eleito como o Rei da América em 2017, mas desde lá tenta recuperar a boa fase. Hoje, o camisa 7 defende o , mas amarga o banco de reservas, enquanto Cazares é cada vez mais protagonista da equipe de Vágner Mancini.

Por fim, para completar o top 5, um nome experiente mas que também não está em grande fase: , que hoje está no , classificado para a final da Copa do Brasil. O meia também acumula passagens por , Flamengo, -PR e .

A Goal traz para você os 50 maiores garçons da década no Campeonato Brasileiro. Confira a lista completa: