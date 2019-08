Dudu é arma do Palmeiras contra o Grêmio com nova boa fase e 'Lei do Ex'

Atacante do Verdão enfrenta seu ex-time pela segunda vez em uma semana. No jogo do Brasileirão ele deixou sua marca

O Palmeiras visita o Grêmio pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida acontece nessa terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena . Uma das maiores esperanças do , que trata a Libertadores como "obsessão", é o atacante Dudu, que está em boa forma recente e pode fazer valer mais uma vez a "lei do ex".

Palmeiras e Grêmio estão no meio de uma pequena maratona, já que se enfrentarão três vezes em 10 dias (uma pelo Brasileirão e duas pela Libertadores). A primeira partida - válida pelo campeonato nacional - acabou empatada em 1 a 1 e contou com os dois times com escalações mistas. Ainda assim, Dudu começou jogando e anotou o tento que abriu o placar.

De fato, Dudu é um dos poucos jogadores do Palmeiras que vem se destacando durante essa fase ruim. Depois da volta da , o entrou em campo 10 vezes e foram apenas duas vitórias (uma na Libertadores e uma na Copa do ). No Brasileirão foram seis partidas, com cinco empates e uma derrota. Isso causou a perda da liderança do campeonato brasileiro e agora o clube está em terceiro lugar.

Porém, a fase de Dudu é boa. Nos últimos quatro jogos, o atacante marcou quatro gols e deu uma assistência. Ele é a principal esperança de gols para o clube da zona oeste de .

Mas a esperança vai além da boa fase vivida pelo camisa 7. Cria da base do , Dudu passou pelo antes de ir ao , da . Após pouco mais de dois anos jogando lá, Dudu foi emprestado ao Grêmio, onde passou pouco menos de um ano. Pelo Imortal foram 42 jogos, cinco gols e sete assistências. No final de 2014 ele voltou à Ucrânia e foi vendido ao Palmeiras poucos dias depois.

Dudu é o trunfo do Palmeiras, que busca se livrar da má fase. E, mais do que nunca, ele tentará fazer valer a 'lei do ex' para que o time de Felipão volte a chegar no topo da América.