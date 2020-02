Dudamel, Patric e Zé Welison na mira da torcida do Atlético; veja os memes

Galo é derrotado pela Caldense por 2 a 1, perde a liderança do Campeonato Mineiro, e torcida perde a paciência

O terá uma semana tensa após a derrota para a Caldense por 2 a 1 na noite deste domingo (16). O não só terá de reverter uma desvantagem de 3 a 0 na Sul-Americana diante do Unión Santa Fé, como também precisa lidar com a fúria da torcida que não perdoou a atuação do time e vaiou muito no fim da partida.

Os principais alvos da torcida foram o técnico Dudamel, além de Zé Welison e Patric. Enquanto o técnico poupou alguns titulares para o meio da semana, e fez algumas mudanças na equipe duvidosas, o volante apresentou novamente algumas falhas, deixando a equipe vulnerável.

Veja algumas reações da torcida:

Dudamel, a torcida tá tentando te dar o tempo e a tranquilidade pra trabalhar, mas deixa eu te falar uma coisa: pic.twitter.com/zEEfnypP3I — 🅱️runo Tostes (@brunotostes13) February 16, 2020

Eu não gosto de Zé Welison titular não viu Dudamel pic.twitter.com/X5fW2PAm4r — Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) February 16, 2020

Será que agora o Dudamel aprendeu que com Zé Wellisson e Patric não dá pra contar??? pic.twitter.com/eji3Rjygh3 — Alex_Venuto⑬ (@alex_venuto) February 16, 2020

Outra coisa! Se porventura disse aos amigos atleticanos que o Zé Welison era "bom volante, só se machuca muito..." ou que "ele no @ECVitoria mandava bem" e poderia ser uma boa para o #Galo , me perdoem! Deve ter sido uma cachaça errada que tomei no dia que disse isso! pic.twitter.com/YQIapy2cye — Rafael Leal (@LocutorRafaLeal) February 16, 2020

Como o zé welison deve ser no treino // como ele é no jogo pic.twitter.com/HcZhhtS9WE — ta ta ta tardelli (@ana_hahn_) February 16, 2020

Oi dudamel, será que o senhor poderia tirar o patric e colocar o mailton? — samira quintão (@samirabarrosb) February 16, 2020