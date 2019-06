Dudamel critica organização da Copa América, mas comemora: "Viva o VAR!"

Técnico da Venezuela se mostra surpreso com estrutura encontrada em solo brasileiro

O técnico da , Rafael Dudamel, comemorou a participação decisiva do VAR no empate em 0 a 0 com a , mas não deixou de critiar a organização da .

Em entrevista coletiva após o jogo na noite desta terça-feira (18), o venezuelano se mostrou surpreso com a estrutura brasileira para sediar a competição continental, criticando a logísitca e o gramado da Arena Fonte Nova.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

"Quando se fala numa Copa América no , ou numa que não tivemos o privilégio de participar, imaginamos encontrar o melhor em tudo, assim como têm o melhor futebol. Encontrar os melhores cenários para poder desfrutar da Copa América no Brasil", disse Dudamel.

"Estamos muito surpresos, não somente com o gramado que estava igual para ambos, e poderia estar melhor, mas a logística de hotéis e demais coisas não corresponde a uma Copa América, e muito menos ao Brasil. É uma crítica construtiva que faço. E não é desculpa, mas uma manifestação porque estamos muito surpresos. Nós viemos para jogar", completou.



(Foto: Getty Images)

Já quando analisou o empate na Arena Fonte Nova, o técnico da Venezuela celebrou a participação decisiva no duelo com o Brasil.

"Viva o VAR! Que seja bem-vindo o VAR! Contra e Brasil pode-se dizer que fomos beneficiados, mas não no sentido de termos sido favorecidos ou nos terem presenteado. Também já sofremos com o VAR", argumentou.

Mais artigos abaixo

"No contra o nos cancelaram um pênalti no VAR. Na minha carreira, eu já tive os dois resultados. O que me encantou foi a autoridade dos árbitros, independentemente da cor da camisa, para utilizar com imparcialidade o VAR", concluiu.

A Venezuela volta a campo contra a , no Mineirão, às 16h (de Brasília), no próximo sábado (22), pela última rodada do grupo A da Copa América.