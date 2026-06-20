Duas versões sobre uma negociação bombástica... Será que o astro da Premier League está prestes a se juntar ao Real Madrid?

O Real Madrid continua analisando as opções disponíveis para reforçar seu meio-campo durante a janela de transferências de verão, em meio a especulações crescentes sobre os nomes cotados para atuar sob o comando de José Mourinho.

O Real Madrid entrou com força no mercado de transferências neste verão e, após a nomeação de José Mourinho como técnico, contratou oficialmente o trio Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, enquanto há rumores de que também tenha garantido a contratação de Denzel Dumfries.

Nesse contexto, o jornalista italiano Gianluigi Longari gerou polêmica ao afirmar que Enzo Fernández chegou a um acordo verbal com o Real Madrid sobre um contrato de cinco anos.

Ele destacou que o meio-campista do Chelsea é um dos principais alvos do clube madrilenho neste verão.

Longari acrescentou, em sua conta no X, que o Chelsea não deseja abrir mão do jogador da seleção argentina, mas pode enfrentar pressões do próprio jogador caso sejam iniciadas negociações oficiais entre os dois clubes.

Ele também esclareceu que o clube londrino ainda não recebeu nenhuma oferta oficial, mas avalia o jogador em pelo menos 120 milhões de euros, devido à sua importância na equipe e à duração do contrato.

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Uma versão diferente

No entanto, o jornalista especializado em notícias de transferências Fabrizio Romano apresentou uma versão diferente, afirmando que o Real Madrid ainda não decidiu quem será o meio-campista que pretende contratar, apesar de o nome de Enzo Fernández ter sido associado ao clube nas últimas semanas.

Romano esclareceu que as notícias que falavam de um acordo do jogador sobre as condições pessoais com o Real Madrid não são verdadeiras, ressaltando que não há nenhum contato entre os dois clubes no momento.

Segundo Romano, Enzo é apenas um dos vários nomes que o Real Madrid vem discutindo internamente, havendo outras quatro opções em análise pela diretoria esportiva, enquanto todo o projeto ainda se encontra em fase de estudo e não chegou a etapas avançadas.

Ele acrescentou que o clube real prefere, em primeiro lugar, resolver algumas questões relacionadas aos jogadores que estão de saída e reduzir o número de jogadores em seu elenco antes de entrar em negociações sérias para contratar um novo meio-campista. Apesar dessa negação, Enzo já havia dado a entender, em ocasiões anteriores, que admirava o Real Madrid e estava aberto à ideia de se transferir para o Estádio Santiago Bernabéu.

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