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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Duas substituições em 34 minutos: fato curioso atinge o Al Hilal diante do Shabab Al Ahli

Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Liga dos Campeões da Ásia
S. Inzaghi
S. Bouabre
M. Mahzari
N. Al-Dawsari
S. Dahal
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Itália
França

Crise atinge o "Zamalek"

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, viveu um episódio curioso durante o confronto com o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal recebeu o Shabab Al-Ahli nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad, pela quarta rodada da fase de liga da competição asiática.

A partida teve um episódio curioso para o time saudita, já que seu técnico italiano Simone Inzaghi realizou duas substituições ainda no primeiro tempo, mais precisamente nos primeiros 34 minutos.

A primeira alteração veio aos 28 minutos, quando Inzaghi decidiu colocar o lateral-direito Mohammed Mahzari no lugar de seu compatriota Sabri Dahal, apesar de este último não ter demonstrado sofrer de qualquer lesão.

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Seis minutos depois, o técnico italiano foi obrigado a lançar mão de seu jogador Nasser Al-Dawsari no lugar do francês Simon Bouabré, depois de este último ter sofrido uma lesão durante uma arrancada com a bola no meio-campo.

Vale lembrar que o Al-Hilal começou a partida de forma intensa, marcando o gol da vantagem após apenas 6 minutos, por meio de seu atacante inglês Ollie Watkins.

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