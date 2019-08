Duas semanas depois de abraçar Dani Alves e a "nova fase", torcida do São Paulo vaia o time

Neste sábado (31), o Tricolor Paulista não saiu de um empate sem gols contra o time misto do Grêmio, no Brasileirão

O pós- representou um novo sopro de otimismo para o e seus torcedores: o clube anunciou as contratações de Juanfran e Daniel Alves, apresentado em grande estilo em um Morumbi lotado, e acumulou excelentes resultados, contrastando com a campanha realizada antes da pausa para o torneio continental de seleções: foram cinco vitórias, que levaram a equipe de Cuca para a briga do título no Brasileirão.

Neste sábado (31), contudo, a Lua de Mel entre torcida e time chegou ao fim após o empate sem gols, dentro do Morumbi, contra um time misto do . Irritados com a exibição, a torcida vaiou o time após o apito final, que impediu o São Paulo de igualar, ainda que com um jogo a mais, os 33 pontos dos líderes e .

Apesar de terem tido mais posse de bola (54%) e mais finalizações (18, sendo quatro a gol), não foi o bastante. Dani Alves também não conseguiu desequilibrar e o jovem Antony foi o destaque negativo, por uma grande chance desperdiçada e por ter recebido o cartão vermelho na reta final do segundo tempo.

Terminou! Tudo igual no Morumbi na primeira partida da rodada. @SaoPauloFC e @Gremio não marcaram e ficou assim... #SAOxGRE pic.twitter.com/LHmlFiI6du — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) August 31, 2019

Depois da partida, o atacante Vitor Bueno, que não conseguiu arriscar uma finalização, lamentou o resultado e reiterou que o São Paulo foi superior em relação ao Grêmio: “A equipe deles é bem postada, nos últimos anos vem mostrando isso. Mas acredito que fizemos uma partida melhor. Se era para alguém sair vencedor, era para ser nós. Dos males o menor, conseguimos pontuar. Menos mal”, disse para o Premiere FC. Os torcedores, contudo, demonstraram através das vaias que discordam da opinião do camisa 12.