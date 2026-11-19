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Apesar do interesse dos Estados Unidos e de ofertas lucrativas da Arábia Saudita, Pep Guardiola mantém a decisão de tirar um ano de pausa após deixar o Manchester City.

Segundo uma reportagem do Telegraph, Guardiola rejeitará qualquer tentativa da federação dos Estados Unidos de contratá-lo para suceder o ex-técnico da seleção Mauricio Pochettino, que foi para o Manchester United .

Declarações recentes do empresário de Guardiola, Josep Maria Orobitg, vão na mesma direção. "Pep começará oficialmente a conversar sobre seu futuro antes do início da próxima temporada, e esta é uma decisão definitiva neste momento", afirmou Orobitg à emissora saudita Al-Riyadiya, ressaltando que o renomado treinador espanhol pretende cumprir a pausa que planejou.

Nem mesmo ofertas lucrativas da Arábia Saudita mudariam isso: "Recebemos ofertas da Arábia Saudita por meio de intermediários nos últimos dias, mas Guardiola rejeita todas", acrescentou Orobitg, sem revelar os nomes dos clubes interessados.

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Pep Guardiola esteve perto de assumir a Itália

Guardiola deixou o Manchester City ao fim da temporada passada, após dez anos. Ele já havia anunciado que pretendia fazer uma pausa na carreira de treinador, mas pouco depois esteve perto de assumir o cargo, então vago, de técnico da seleção italiana .

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"Fomos a Barcelona para encontrá-lo, almoçamos juntos e conversamos durante um dia inteiro. Ele ficou muito interessado. Esteve muito perto de aceitar. Chegou até a começar a escrever escalações em folhas de papel", revelou em agosto ao Corriere della Sera Paolo Maldini, ídolo da Itália. O ex-jogador, de 58 anos, havia sido diretor técnico da seleção italiana por um breve período no verão, mas deixou o cargo pouco mais de duas semanas depois.

Getty Images

Quando Pochettino deixou recentemente o comando da seleção dos Estados Unidos para suceder o demitido Michael Carrick no Manchester United, Guardiola logo passou a ser apontado como um dos principais candidatos à vaga . Segundo o Telegraph, o treinador de 55 anos até estava aberto à possibilidade, mas optou por tirar sua pausa.

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Quais seleções Pep Guardiola gostaria de comandar?

Enquanto os Estados Unidos terão de buscar outra opção para suceder Pochettino, duas outras seleções seriam especialmente atraentes para o futuro de Guardiola: Brasil e Inglaterra.

Na terra natal do futebol, onde Guardiola trabalhou por dez anos, o atual técnico Thomas Tuchel, porém, está firme no cargo. Embora o alemão também seja alvo frequente de críticas na Inglaterra, sobretudo por suas decisões à beira do campo na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina, perdida após a equipe sair na frente , ele levou os Three Lions ao terceiro lugar, o melhor resultado da seleção em um Mundial desde o título de 1966. Recentemente, também obteve uma vitória marcante por 3 a 2 fora de casa sobre a Espanha, campeã mundial, na Liga das Nações .

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Ou seja, uma saída antecipada de Tuchel não está no horizonte, e seu contrato vai até depois da Eurocopa de 2028, que a Inglaterra sediará . Portanto, caso volte a trabalhar como treinador em 2027, Guardiola ainda não teria a opção de comandar a seleção inglesa.

E o Brasil? Assumir a seleção recordista de títulos mundiais e levá-la de volta às grandes conquistas de outros tempos seria, segundo relatos, especialmente atraente para Guardiola. Quando a Seleção buscou um novo técnico na primavera de 2025, após a demissão de Dorival Junior, Guardiola, que ainda tinha contrato com o City na época, estava entre os candidatos.

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Carlo Ancelotti é contestado no Brasil: "Arrume suas malas"

No fim, outro nome de peso assumiu o cargo: Carlo Ancelotti. O italiano, porém, não é unanimidade no Brasil. Na Copa do Mundo, os sul-americanos foram eliminados precocemente nas oitavas de final pela Noruega (1 a 2). Recentemente, as críticas voltaram a ganhar força após uma atuação decepcionante na derrota por 3 a 2 para o Japão em um amistoso .

"Ancelotti, chega! Arrume suas malas e vá embora! Não aguentamos mais!", escreveu no Instagram o lendário atacante brasileiro Romario . "Já passamos vergonha o suficiente e não podemos correr o risco de jogar fora mais uma Copa do Mundo."

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Apesar das duras críticas, os fatos não apontam para uma saída de Ancelotti no curto prazo. Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, o diretor-geral da CBF e responsável pela seleção, Rodrigo Caetano, garantiu a permanência do treinador de 67 anos. Ancelotti só havia renovado seu contrato, de alto valor, até depois da Copa de 2030 em maio, pouco antes do torneio. Uma demissão, portanto, custaria muito caro à entidade brasileira.