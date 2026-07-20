Duas seleções árabes ficam na última posição... A FIFA divulga a classificação final das seleções da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, com a seleção da Espanha conquistando o título pela segunda vez em sua história, após vencer a Argentina por 1 a 0 na noite deste domingo, na final que se estendeu por duas prorrogações.
A Copa do Mundo de 2026 foi disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história.
Além da final, a seleção da Inglaterra conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo, após vencer a França em uma partida emocionante que terminou com o placar de 6 a 4.
O site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou a lista das 48 seleções participantes em ordem de classificação; já para as equipes que foram eliminadas na mesma fase, a classificação é determinada de acordo com os seguintes critérios:
- Total de pontos obtidos nas partidas em todas as fases (as partidas que terminam nos pênaltis são consideradas empates)
- Diferença de gols nas partidas de todas as fases
- Número de gols marcados nas partidas em todas as fases
- Se houver empate entre duas ou mais seleções após a aplicação dos critérios acima, elas compartilharão a mesma classificação final.
A classificação final ficou da seguinte forma:
1- Espanha
2- Argentina
3- Inglaterra
4- França
5- Noruega
6- Bélgica
7- Marrocos
7- Suíça
9- México
10- Colômbia
11- Brasil
12- Estados Unidos
13- Portugal
14- Canadá
15- Egito
16- Paraguai
17- Holanda
18- Alemanha
19- Costa do Marfim
20- Croácia
21- Japão
22- Austrália
23- República Democrática do Congo
24- Gana
25- Equador
25- África do Sul
27- Suécia
28- Áustria
29- Bósnia e Herzegovina
30- Argélia
31- Senegal
32- Cabo Verde
33- Irã
34- Coreia do Sul
35- Turquia
36- Escócia
37- Uruguai
38- Arábia Saudita
39- República Tcheca
40- Nova Zelândia
41- Catar
42- Curaçao
43- Panamá
44- Jordânia
45- Haiti
46- Uzbequistão
47- Tunísia
48- Iraque