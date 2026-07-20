Duas seleções árabes ficam na última posição... A FIFA divulga a classificação final das seleções da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, com a seleção da Espanha conquistando o título pela segunda vez em sua história, após vencer a Argentina por 1 a 0 na noite deste domingo, na final que se estendeu por duas prorrogações.

A Copa do Mundo de 2026 foi disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história.

Além da final, a seleção da Inglaterra conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo, após vencer a França em uma partida emocionante que terminou com o placar de 6 a 4.

O site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou a lista das 48 seleções participantes em ordem de classificação; já para as equipes que foram eliminadas na mesma fase, a classificação é determinada de acordo com os seguintes critérios:

- Total de pontos obtidos nas partidas em todas as fases (as partidas que terminam nos pênaltis são consideradas empates)

- Diferença de gols nas partidas de todas as fases

- Número de gols marcados nas partidas em todas as fases

- Se houver empate entre duas ou mais seleções após a aplicação dos critérios acima, elas compartilharão a mesma classificação final.

A classificação final ficou da seguinte forma:

1- Espanha

2- Argentina

3- Inglaterra

4- França

5- Noruega

6- Bélgica

7- Marrocos

7- Suíça

9- México

10- Colômbia

11- Brasil

12- Estados Unidos

13- Portugal

14- Canadá

15- Egito

16- Paraguai

17- Holanda

18- Alemanha

19- Costa do Marfim

20- Croácia

21- Japão

22- Austrália

23- República Democrática do Congo

24- Gana

25- Equador

25- África do Sul

27- Suécia

28- Áustria

29- Bósnia e Herzegovina

30- Argélia

31- Senegal

32- Cabo Verde

33- Irã

34- Coreia do Sul

35- Turquia

36- Escócia

37- Uruguai

38- Arábia Saudita

39- República Tcheca

40- Nova Zelândia

41- Catar

42- Curaçao

43- Panamá

44- Jordânia

45- Haiti

46- Uzbequistão

47- Tunísia

48- Iraque