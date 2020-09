Duas rodadas bastaram: Leeds de Bielsa vai ser uma loucura na Premier League

Depois de perder a estreia para o Liverpool por 4 a 3, equipe recém-promovida repete o placar - agora positivo

Que o de Marcelo Bielsa seria uma das atrações da Premier League muita gente já imaginava. Mas bastaram só duas rodadas para a equipe mostrar, com o perdão do trocadilho com o apelido do técnico, o tamanho da "loucura" que está levando para a primeira divisão inglesa.

Ao menos até agora, dois ingredientes que todo o torcedor de futebol adora não faltaram quando a equipe do treinador argentino esteve em campo: gols e emoção. O que vai de acordo com a filosofia de "El Loco", que sempre valorizou a qualidade do espetáculo - mesmo que às vezes o resultado não seja positivo.

Foi o que aconteceu na estreia. De volta à elite após 16 anos, o Leeds encarou o , campeão com sobras da última temporada, e deu um trabalhão. Salah abriu o placar cobrando pênalti, mas Harrison deixou tudo igual. Van Dijk colocou os Reds de novo em vantagem antes de Bamford empatar e Salah marcar outro. Isso só no primeiro tempo.

Na etapa final, o time de Bielsa até teve forças para empatar de novo, com Klich, mas Salah, em sua segunda cobrança de pênalti, definiu o triunfo por 4 a 3 aos anfitriões aos 43 minutos. O Leeds deixou Liverpool com mais posse de bola nos 90 minutos (52% e 48%) e com elogios do treinador da casa.

“Que jogaço! Que adversário e que performance de ambos os times. Foi um espetáculo de verdade, eu amei isso. É muito raro ver tantos gols em um único jogo. (...) Se o Leeds continuar com esta intensidade, eles terão uma boa temporada pela frente", comentou Jürgen Klopp.

Primeira vitória

Uma semana se passou, e o Leeds recebeu neste sábado o , também recém-promovido da Championship. Na estreia em casa, a equipe de Bielsa sofreu, mas venceu a primeira - em mais um jogo maluco que terminou 4 a 3 para o time mandante (assista aos gols no vídeo acima).

Helder Costa abriu o placar para o Leeds aos 5, Mitrovic empatou aos 34 e Klich colocou os anfitriões à frente de novo aos 41 do primeiro tempo. Veio a etapa final e parecia que a vida dos comandados de "El Loco" seria tranquila. Bamford fez o 3 a 1 aos 5 e Helder Costa ampliou aos 12. Mas não poderia faltar emoção. O Fulham marcou com Reid aos 17 e Mitrovic aos 22 e deixou o jogo em aberto até o apito final.

Foram só duas rodadas, mas, no momento em que este texto é publicado, o Leeds tinha o melhor ataque (sete gols marcados) e a segunda pior defesa (sete gols sofridos) da Premier League. A loucura da equipe repercutiu na internet e já está contagiando os fãs do Campeonato Inglês.

1st game: Liverpool 4-3 Leeds

2nd game: Leeds 4-3 Fulham



Leeds already bringing the chaos to the Premier League 😅 pic.twitter.com/SSeCyKKetc — B/R Football (@brfootball) September 19, 2020

Leeds só trabalha com emoção nessa Premier League pic.twitter.com/gXkeXYnuN1 — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) September 19, 2020