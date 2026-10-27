As atenções se voltam para o futuro do clube saudita Al-Ittihad, diante de movimentações aceleradas para a privatização do clube e a abertura de portas a novos investidores, em meio a notícias sobre a entrada de dois grupos em disputa pela aquisição da agremiação, num passo que pode representar uma mudança importante na trajetória de um dos clubes mais tradicionais e populares da Arábia Saudita.

De acordo com o que revelou o jornalista saudita Abdullah Falatah, o processo de venda do Al-Ittihad ultrapassou a fase de proposta teórica e chegou a passos práticos avançados, depois que dois grupos apresentaram ofertas à entidade responsável pelo processo de aquisição, num momento em que o nome do comprador final ainda não foi anunciado oficialmente.

Falatah esclareceu, durante sua participação no programa "Al-Mansa", pela rede de canais "Thmanyah", que os procedimentos relacionados à venda do clube caminham na direção certa, manifestando sua esperança de concluir o processo antes do fim da atual temporada.

O jornalista saudita disse: "Espero e desejo que o assunto seja concluído ao fim da temporada, porque os procedimentos estão avançando, e já entraram alguns compromissos na fase atual".









Esses desdobramentos indicam que o processo de privatização do Al-Ittihad se aproxima de fases decisivas, diante da continuidade das movimentações ligadas à venda, apesar de ainda não ter sido anunciada a identidade do investidor vencedor nem de ter sido assinado um acordo final de transferência de propriedade.

Esses passos ocorrem no âmbito de um projeto mais amplo de privatização dos clubes esportivos sauditas, dentro das metas da Visão 2030 do Reino, que busca ampliar a participação do setor privado no investimento esportivo, fortalecer a governança e alcançar a sustentabilidade financeira dos clubes.

Segundo as informações que circulam sobre o negócio, o Fundo de Investimento Público pretende vender 70% das ações do clube Al-Ittihad, mantendo uma participação de 30%, o que permitirá a entrada de um novo investidor que assumirá a maior parte da propriedade, com o Fundo seguindo como sócio no clube.









Esse processo caminha para dar ao Al-Ittihad a oportunidade de se beneficiar dos investimentos do setor privado, o que pode contribuir para o desenvolvimento de seus recursos financeiros e o reforço de sua capacidade de competir, além de preservar sua posição histórica e sua grande base de torcedores.

Apesar da conversa sobre o avanço dos procedimentos e a entrada de mais de uma parte na disputa, os detalhes das ofertas apresentadas e seu valor financeiro não foram anunciados oficialmente, assim como não foi revelada a identidade da entidade que vencerá o direito de adquirir a maior parte das ações do clube.

A entrada de dois grupos na disputa representa um indicativo da existência de interesse em investir no clube, conforme relatou Falatah, mas a definição do negócio seguirá vinculada à conclusão dos procedimentos necessários e ao acordo sobre os termos finais entre as partes envolvidas.

O fim da atual temporada permanece como o prazo em que Falatah espera ver a conclusão do processo, à espera do que resultará das movimentações em curso no próximo período.







