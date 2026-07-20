Tony Kroos não precisou de mais do que duas palavras após a final da Copa do Mundo de 2026 para gerar polêmica entre os torcedores de futebol do mundo todo.

Após a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0, o astro alemão escreveu em sua conta na plataforma “X”: “O futebol venceu”.

As palavras de Kroos vieram após uma final que testemunhou um claro domínio espanhol, já que a “La Roja” impôs seu estilo durante toda a partida, enquanto a seleção argentina se limitou a defender, em uma das finais mais unilaterais dos últimos anos.

O comentário de Toni Kroos gerou diversas interpretações, já que muitos associaram sua frase ao desempenho das duas seleções na final, depois que a Espanha dominou a posse de bola em 65% contra 35% da Argentina, além de seus jogadores terem dado 20 chutes a gol contra apenas duas tentativas da Argentina, sendo 12 deles no alvo, enquanto a seleção argentina não conseguiu acertar nenhum chute entre os postes e a trave durante o tempo regulamentar.

Além disso, as estatísticas revelaram que a Argentina terminou os primeiros 90 minutos praticamente sem nenhuma chance perigosa, após registrar 0,00 gols esperados (xG), o que refletiu a total superioridade espanhola antes de Ferran Torres concretizá-la com o gol da vitória aos 106 minutos.

Kroos havia previsto, antes da partida, a superioridade da Espanha, indicando que marcar o primeiro gol colocaria o jogo ao seu alcance, o que de fato se concretizou após dois tempos extras de domínio espanhol.

Kroos tem uma história especial contra a seleção do “Tango”, já que foi uma das estrelas da Alemanha campeã da Copa do Mundo de 2014 contra a Argentina, o que deu ainda mais repercussão ao seu comentário entre os torcedores.

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