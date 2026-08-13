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Ahmed Mansy

Traduzido por

Duas novas contratações e um goleiro reserva: como o Al-Ahli começa a temporada da Roshn Saudi League?

Al Diriyah x Al-Ahli
Al Diriyah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Pusic
E. Mendy
Arábia Saudita
Países Baixos
Senegal

O "Elegante" sonha com um título que há muito falta em suas vitrines: será que vai conseguir?

O holandês Marino Pusic, novo treinador do Al Ahli, definiu os detalhes de sua estreia na Liga Roshn Saudita, no início da nova temporada 2026-2027.

Pusic comandará o Al Ahli quando enfrentar o Al Diriyah, nesta quinta-feira, no estádio Al Awwal Park, na capital saudita, Riade, pela primeira rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Pusic decidiu escalar o goleiro Abdulrahman Al Sanbi como titular, para suprir a ausência do senegalês Édouard Mendy.

Mendy está fora do Al Ahli desde a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, devido à lesão que sofreu naquele período.

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Al-Ahli
AHL

O treinador holandês também decidiu contar com o ponta português Francisco Trincão, vindo do Sporting Lisboa, e com o armênio Eduard Spertsyan, vindo do Krasnodar, da Rússia, na escalação titular.

Trincão substituirá o astro argelino Riyad Mahrez, enquanto Spertsyan jogará no lugar do marfinense Franck Kessié, após a saída dos dois astros do elenco do Al Ahli durante a atual janela de transferências de verão.

Por outro lado, o Al Ahli não contará com seu meio-campista francês Enzo Millot, de quem o clube deseja se desfazer durante a atual janela de transferências de verão.

O Al Ahli busca começar o Campeonato Saudita com força, a fim de recuperar o título que está ausente de suas vitrines desde a última conquista, em 2016.

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