Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o duelo contra o Bayern de Munique, que será disputado hoje à noite no estádio Allianz Arena, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Arteta fez duas mudanças em relação à escalação que entrou em campo na partida contra o Nottingham Forest, no último domingo, pelo Campeonato Inglês.
Noni Madueke entrou no lugar de Eberechi Eze, e Jurrien Timber assumiu a vaga de Ben White.
A escalação do Arsenal ficou da seguinte forma:
Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Ødegaard, Madueke e Havertz.
Do outro lado, Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, anunciou a escalação de sua equipe, comandada por Harry Kane como de costume, mas Luis Díaz ficou no banco de reservas, apesar de ter marcado 3 gols "hat-trick" na última partida contra o Leipzig.
A escalação do Bayern de Munique ficou da seguinte forma:
Neuer, Laimer, Upamecano, Kim e Stanišić, Pavlović, Bischof, Gnabry, Olise, Davies e Harry Kane.