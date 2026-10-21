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Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
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Duas mudanças na escalação do Arsenal e uma surpresa de Kompany em relação ao elenco do Bayern de Munique

Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
Liga dos Campeões
Alemanha
England

Duelo de fogo

 Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o duelo contra o Bayern de Munique, que será disputado hoje à noite no estádio Allianz Arena, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Arteta fez duas mudanças em relação à escalação que entrou em campo na partida contra o Nottingham Forest, no último domingo, pelo Campeonato Inglês.

Noni Madueke entrou no lugar de Eberechi Eze, e Jurrien Timber assumiu a vaga de Ben White.

A escalação do Arsenal ficou da seguinte forma:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Ødegaard, Madueke e Havertz.

Do outro lado, Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, anunciou a escalação de sua equipe, comandada por Harry Kane como de costume, mas Luis Díaz ficou no banco de reservas, apesar de ter marcado 3 gols "hat-trick" na última partida contra o Leipzig.

A escalação do Bayern de Munique ficou da seguinte forma:

Neuer, Laimer, Upamecano, Kim e Stanišić, Pavlović, Bischof,  Gnabry, Olise, Davies e Harry Kane.

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