Cerca de uma semana antes do dérbi renano contra o arquirrival Borussia Mönchengladbach, tanto Thijs Dallinga quanto Ragnar Ache tiveram de ser substituídos com problemas físicos. Os dois atacantes deixaram o estádio ainda durante a partida para exames complementares. O jogo terminou 2 a 2 (1 a 2).

Dallinga ficou caído após uma dividida no primeiro tempo. O holandês torceu o pé e não pôde continuar jogando.

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Ache entrou em seu lugar, mas por pouco tempo: menos de dez minutos após sua entrada, o jogador de 28 anos levou a mão à coxa. Depois do intervalo, ele não voltou ao gramado e, junto com Dallinga, seguia para a clínica.

Como o técnico Rene Wagner reagiu?

"Temos de ver o que houve agora e, claro, esperar o melhor", explicou o técnico Rene Wagner. "Temos de aguardar para ver o que mostram as imagens." O treinador de 38 anos ainda não quis pensar em uma possível ausência dos dois centroavantes. "Agora esperamos que os dois fiquem bem. Todo o resto teremos de decidir quando chegar a hora. Primeiro, acreditamos no melhor."

Após a pausa para jogos de seleções, o Colônia enfrenta o Gladbach em casa no dia 11 de outubro (15h30/DAZN).