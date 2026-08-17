Paul Scholes, ex-astro do Manchester United, criticou a postura do Chelsea no mercado de transferências de verão, considerando que os Blues passaram de uma dependência excessiva de jogadores jovens para a contratação de peças veteranas que podem não receber minutos suficientes.

As declarações de Scholes vieram em um momento em que o Chelsea busca mudar de rumo após uma temporada conturbada que terminou com o fracasso em se classificar para as competições europeias.

Em vez de continuar a contratar talentos da Europa e da América do Sul, o clube focou em jogadores que têm experiência na Premier League, sendo Morgan Rogers e Maxence Lacroix os exemplos mais claros dessa postura.

Alonso, que ocupa o cargo de diretor esportivo e não apenas de treinador, obteve maior influência nas questões de contratações e saídas. Após o fracasso do clube em contratar Granit Xhaka, o técnico espanhol teve papel central na contratação de Danny Welbeck e Jordan Henderson, com o objetivo de reforçar a liderança dentro do vestiário, especialmente desde a saída de Thiago Silva.

O site Metro reproduziu o ceticismo de Scholes quanto ao impacto das duas contratações caso eles não joguem com regularidade, tendo afirmado durante o programa "The Overlap": "Sinto que o Chelsea foi de um extremo ao outro. Vocês têm um grupo de jogadores de 21 anos, e o que era necessário era acrescentar peças de 28 ou 29 anos, mas vocês contrataram jogadores que se aproximam dos 37 ou 38 anos".

E acrescentou: "Eu entendo a contratação de Xhaka, ele ainda é um bom jogador e foi excelente na Copa do Mundo. Já Welbeck e Henderson terão maior impacto nos treinos, porque não vão jogar o tempo todo, especialmente Henderson. E se o Chelsea tem dinheiro (para desperdiçar) dessa maneira, o problema é dele".

Carragher entra na conversa

Scholes recebeu apoio de Jamie Carragher, que estranhou particularmente a contratação de Henderson, seu ex-companheiro no Liverpool, de 36 anos, e que, desde sua saída de Anfield, viveu passagens curtas pelo Al-Ettifaq saudita, Ajax e Brentford.

Carragher disse que a contratação de Lacroix, do Crystal Palace, era lógica, diante do fato de o Chelsea possuir um grande número de zagueiros jovens, mas questionou até que ponto Henderson e Welbeck conseguiriam resolver os problemas da equipe dentro de campo, entre eles o excesso de cartões vermelhos e o desperdício de vantagens.

Na temporada passada, o Chelsea registrou um recorde do clube ao receber oito cartões vermelhos, além de ter desperdiçado vantagens em várias partidas.

Carragher acrescentou: "Eles vão agregar algo fora de campo, mas o Chelsea precisa de experiência dentro de campo. Podem entrar nos últimos 10 ou 15 minutos para ajudar a segurar os resultados, mas ter um jogador de 28 ou 29 anos, como Youri Tielemans, seria mais útil".

Carragher considerou que a contratação do jogador do Crystal Palace é mais valiosa do que a de Henderson, pois o Chelsea precisa de experiência dentro das partidas, e não apenas dentro do vestiário.

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