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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Duas contratações para os treinos e o vestiário? Scholes: Chelsea está desperdiçando seu dinheiro

Mercado da bola
Fulham x Chelsea
Fulham
Chelsea
Premier League
P. Scholes
J. Carragher
D. Welbeck
J. Henderson
X. Alonso
England
Espanha

O Chelsea muda sua política

Paul Scholes, ex-astro do Manchester United, criticou a postura do Chelsea no mercado de transferências de verão, considerando que os Blues passaram de uma dependência excessiva de jogadores jovens para a contratação de peças veteranas que podem não receber minutos suficientes.

As declarações de Scholes vieram em um momento em que o Chelsea busca mudar de rumo após uma temporada conturbada que terminou com o fracasso em se classificar para as competições europeias.

Em vez de continuar a contratar talentos da Europa e da América do Sul, o clube focou em jogadores que têm experiência na Premier League, sendo Morgan Rogers e Maxence Lacroix os exemplos mais claros dessa postura.

Alonso, que ocupa o cargo de diretor esportivo e não apenas de treinador, obteve maior influência nas questões de contratações e saídas. Após o fracasso do clube em contratar Granit Xhaka, o técnico espanhol teve papel central na contratação de Danny Welbeck e Jordan Henderson, com o objetivo de reforçar a liderança dentro do vestiário, especialmente desde a saída de Thiago Silva.

O site Metro reproduziu o ceticismo de Scholes quanto ao impacto das duas contratações caso eles não joguem com regularidade, tendo afirmado durante o programa "The Overlap": "Sinto que o Chelsea foi de um extremo ao outro. Vocês têm um grupo de jogadores de 21 anos, e o que era necessário era acrescentar peças de 28 ou 29 anos, mas vocês contrataram jogadores que se aproximam dos 37 ou 38 anos".

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE

E acrescentou: "Eu entendo a contratação de Xhaka, ele ainda é um bom jogador e foi excelente na Copa do Mundo. Já Welbeck e Henderson terão maior impacto nos treinos, porque não vão jogar o tempo todo, especialmente Henderson. E se o Chelsea tem dinheiro (para desperdiçar) dessa maneira, o problema é dele".

Carragher entra na conversa

Scholes recebeu apoio de Jamie Carragher, que estranhou particularmente a contratação de Henderson, seu ex-companheiro no Liverpool, de 36 anos, e que, desde sua saída de Anfield, viveu passagens curtas pelo Al-Ettifaq saudita, Ajax e Brentford.

Carragher disse que a contratação de Lacroix, do Crystal Palace, era lógica, diante do fato de o Chelsea possuir um grande número de zagueiros jovens, mas questionou até que ponto Henderson e Welbeck conseguiriam resolver os problemas da equipe dentro de campo, entre eles o excesso de cartões vermelhos e o desperdício de vantagens.

Na temporada passada, o Chelsea registrou um recorde do clube ao receber oito cartões vermelhos, além de ter desperdiçado vantagens em várias partidas.

Carragher acrescentou: "Eles vão agregar algo fora de campo, mas o Chelsea precisa de experiência dentro de campo. Podem entrar nos últimos 10 ou 15 minutos para ajudar a segurar os resultados, mas ter um jogador de 28 ou 29 anos, como Youri Tielemans, seria mais útil".

Carragher considerou que a contratação do jogador do Crystal Palace é mais valiosa do que a de Henderson, pois o Chelsea precisa de experiência dentro das partidas, e não apenas dentro do vestiário.

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