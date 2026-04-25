Tobias van den Elshout está satisfeito com a evolução que vem apresentando no Feyenoord, segundo afirmou em entrevista à ESPN. O meio-campista de 19 anos já disputou sete partidas da VriendenLoterij Eredivisie após o recesso de inverno.

No verão passado, o Feyenoord investiu 17 milhões de euros em meio-campistas ofensivos. Sem Steijn e Luciano Valente vieram, respectivamente, do FC Twente e do FC Groningen.

Isso fez com que Van den Elshout começasse a duvidar sobre seu futuro. “Eu não imaginava que estaria onde estou agora. Pensei em ser emprestado neste verão e até mesmo neste inverno. No fim das contas, isso não aconteceu, e estou muito feliz com isso.”

O Feyenoord não quis emprestar Van den Elshout ao FC Volendam, pois seu contrato se estendia apenas até meados de 2027. Entretanto, esse contrato foi renovado e o jogador da seleção juvenil está vinculado ao clube até meados de 2029, com uma opção de renovação por mais um ano.

“Um momento muito especial para mim renovar meu contrato. Isso realmente dá uma sensação boa, saber que poderei continuar jogando por este clube nos próximos anos”, relembra Van den Elshout sobre a assinatura do contrato.

Parece que o meio-campista de Haia será titular no sábado à tarde contra o FC Groningen. A temporada de Jakub Moder chegou ao fim.

Nesse caso, Van den Elshout formará o meio-campo do Feyenoord ao lado de Oussama Targhalline e Valente. Com este último, ele mantém uma relação próxima desde o início desta temporada.